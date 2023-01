IND vs Sl: टीम इंडियाविरुद्ध तांडव करणारा दासून शनाका 'गोरा असतास तर IPL मध्ये पैशांचा पाऊस...'

By

India vs Sri lanka T-20 Series : श्रीलंकेने भारताविरुद्धचा दुसरा टी-20 सामना 16 धावांनी जिंकला. या विजयासह तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत आता 1-1 अशी बरोबरी घेतली आहे. दुसऱ्या टी-20 सामन्यात कर्णधार दासून शनाका श्रीलंकेच्या विजयाचा हिरो ठरला. शनाकाने प्रथम फलंदाजी करताना तुफानी खेळी केली. पण तुम्हाला आश्चर्य वाटेल अवघ्या 22 चेंडूत 56 धावा करणाऱ्या या खेळाडूला आयपीएलमध्ये कोणीही विकत घेतले नाही. (Sri lanka Captain Dasun Shanaka Goes Unsold in IPL 2023 Auction)

दासुन शनाका या IPL लिलावात अनसोल्ड राहिला. दासून शनाकाचे नाव डेव्हिड किंवा डॅनियल शनाका असते किंवा तो श्रीलंकेऐवजी इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियाहून आला असता तर कदाचित जोरदार बोली लागली असती. दासुन शनाका हा उत्कृष्ट खेळाडू, वेगवान गोलंदाजी अष्टपैलू तसेच कर्णधारपदाचा पर्याय आहे. पण कदाचित प्रतिभावान असूनही गोर्‍या खेळाडूंवर मोहित झालेल्या फ्रँचायझींनी 50 लाखांच्या मूळ किमतीतही त्यांना विकत घेणे आवश्यक मानले नाही.

फलंदाजीबद्दल बोलायचे झाले तर, दासुन शनाकाने 22 चेंडूत नाबाद 56 धावा केल्या, ज्यात सहा षटकार आणि दोन चौकारांचा समावेश होता. शनाकाच्या सहा पैकी तीन षटकार शिवम मावीच्या षटकात आले. शनाकाने अवघ्या 20 चेंडूत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. आंतरराष्ट्रीय टी-20 मध्ये श्रीलंकेच्या कोणत्याही फलंदाजाचे सर्वात जलद अर्धशतक आहे. यापूर्वी कुमार संगकारा आणि महेला जयवर्धने यांनी 21 चेंडूत अर्धशतके पूर्ण केली होती.

भारताविरुद्धच्या शेवटच्या 5 टी-20 मध्ये उत्कृष्ट रेकॉर्ड

दासुन शनाकाने भारताविरुद्धच्या शेवटच्या 5 टी-20 सामन्यांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्याने 205.64 च्या स्ट्राईक रेटने 255 धावा केल्या आहेत. यादरम्यान त्याने दोन अर्धशतके झळकावली आहेत. दोनदा 40 पेक्षा जास्त धावा केल्या आणि एकदा 30 पेक्षा जास्त. टी-20 कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर त्याने 84 सामन्यात 21.39 च्या सरासरीने आणि 121.62 च्या स्ट्राईक रेटने 1305 धावा केल्या आहेत. 8.04 च्या इकॉनॉमीसह 39 विकेट घेतल्या आहेत.