Asian Aquatics 2025: नटराजची ऐतिहासिक पदकांना गवसणी; आशियाई जलतरण, १६ वर्षांनंतर यश

अहमदाबाद : श्रीहरी नटराज याने आशियाई ॲक्वॅटिक्स या जलतरण अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ऐतिहासिक पदके पटकावताना भारताचा झेंडा दिमाखात फडकवला. त्याने पुरुषांच्या २०० मीटर फ्रीस्टाइल जलतरण शर्यतीत रौप्यपदकाची कमाई केली. .यानंतर या पठ्ठ्याने ५० मीटर बॅकस्ट्रोक प्रकारातही रौप्यपदक पटकावले. भारताला तब्बल १६ वर्षांनंतर आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये पदक पटकावता आले. श्रीहरी नटराज याने २०० मीटर फ्रीस्टाइल जलतरण शर्यत एक मिनिट ४८:४७ सेकंदात पूर्ण केली व रौप्यपदक जिंकले..चीनच्या १७ वर्षीय शू हायबो याने १:४६.८३ सेकंद अशा वेळेसह शर्यत पूर्ण केली आणि सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. जपानच्या हिनाता अँडो याने ब्राँझपदकाची माळ गळ्यात घातली..श्रीहरी नटराज याने ५० मीटर बॅकस्ट्रोक ही शर्यत २५:४६ सेकंदात पूर्ण करीत रौप्यपदकावर हक्क सांगितला. चीनच्या गुकेलाईन वँग याने २५.११ सेकंदात शर्यत पूर्ण करीत सुवर्णपदकावर नाव कोरले. दरम्यान, श्रीहरी नटराज याने टोकियो व पॅरिस या दोन ऑलिंपिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने याआधी जर्मनीत झालेल्या युनिव्हर्सिटी गेम्समध्ये १०० मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये भारतासाठी राष्ट्रीय विक्रमही केला होता..Asian Shooting Championship: विक्रमासह अंकुर मित्तलला सुवर्ण; आशियाई नेमबाजी स्पर्धेमध्ये भारतीय खेळाडूंचे वर्चस्व कायम.साजन, देसिंगूकडून आशाभारताच्या आणखी काही खेळाडूंकडून पदकांची आशा बाळगता येणार आहे. पुरुष विभागात साजन प्रकाश याच्याकडून दमदार कामगिरीची आशा आहे. तसेच महिला विभागात धिनिधी देसिंगू आणि भावना सचदेवा यांना पदक पटकावता येऊ शकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.