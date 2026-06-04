Maharashtra Athletics: ५८.४५ मीटर लांब थ्रो आणि नवा इतिहास! समीर देशमुखने ७ वर्षांपूर्वीचा 'तो' मोठा रेकॉर्ड मोडीत काढला!

पुणे : महाराष्ट्र ॲथलेटिक्स संघटना, पुणे जिल्हा हौशी ॲथलेटिक्स संघटना आयोजित सुरेश कलमाडी स्मृती ७४ व्या महाराष्ट्र राज्य वरिष्ठ गटाच्या मैदानी स्पर्धेत भंडाऱ्याच्या समीर देशमुखने पुरुषांच्या हातोडाफेकमध्ये विक्रमासह सुवर्णपदक पटकावले, तर महिलांच्या भाला फेकमध्ये पुण्याच्या सृष्टी सिंहने सलग तिसऱ्यांदा सुवर्णयश मिळवले. .सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मैदानावर झालेल्या या स्पर्धेत पुरुषांच्या हातोडाफेकमध्ये भंडाऱ्याच्या समीर देशमुखने ५८.४५ मीटर कामगिरी नोंदवून नवा विक्रम प्रस्थापित केला. यापूर्वी, २०१९मध्ये मिराज अलीने ५६.८६ मीटर कामगिरीसह विक्रम प्रस्थापित केला होता. अमरावतीच्या मुन्सिफ अली शेखने ५३ मीटर कामगिरीसह रौप्य, तर पुण्याच्या अनुज डेंगळेने ५०.१७ मीटर कामगिरीसह ब्राँझ मिळवले..VIDEO : 1 वर्ष 9 महिन्यांच्या चिमुकलीचा मोठा पराक्रम! वेदानं जलतरणात उंचावलं देशाचं नाव; 100 मीटरचं अंतर अवघ्या 10 मिनिटे 8 सेकंदांत केलं पूर्ण.महिलांच्या भालाफेकमध्ये पुण्याच्या सृष्टीसिंहने ४५.८२ मीटर कामगिरी नोंदविताना सुवर्णपदक पटकावले. साताऱ्याच्या दूर्वा शेवाळेने रौप्यपदक तर कोल्हापूरच्या अदिती पाटीलने ब्राँझपदक मिळवले..सृष्टीचे हे या स्पर्धेतील सलग तिसरे सुवर्ण ठरले. यापूर्वी, सृष्टीने २०२५मध्ये झालेल्या राज्य स्पर्धेत ४३.१५ मीटर कामगिरीसह, तर २०२४मध्ये राज्य स्पर्धेत ३८.४७ मी. कामगिरीसह सुवर्ण मिळवले होते. महिलांच्या गोळाफेकमध्ये दिव्या सोनारने सुवर्णपदक पटकावले. दिव्या सोनारने ११.८६ मीटर कामगिरी नोंदवली..India’s Fastest Man! भारताच्या गुरविंदरवीर सिंगने १०.०९ सेकंदात पार केले १०० मीटरचे अंतर; राष्ट्रकुल, आशियाई स्पर्धेचे तिकीट मिळवले.ठाण्याच्या अग्रता मेलकुंडेने रौप्यपदक तर नाशिकच्या हेमांगी पंडितने ब्राँझपदक मिळविले. पुरुषांच्या ११० मीटर अडथळा शर्यतीत पुण्याच्या दक्ष सुमेरपुरला (१४.७० सेकंद) रौप्यपदकावर समाधान मानावे लागले. ठाण्याच्या साहिल गेडामने १४.५८ सेकंद वेळ नोंदवून सुवर्णपदक तर कोल्हापूरच्या विकास खोडकेने ब्राँझपदक मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.