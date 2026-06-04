क्रीडा

Maharashtra Athletics: ५८.४५ मीटर लांब थ्रो आणि नवा इतिहास! समीर देशमुखने ७ वर्षांपूर्वीचा 'तो' मोठा रेकॉर्ड मोडीत काढला!

Sameer Deshmukh Sets New Hammer Throw Record: महाराष्ट्र राज्य ॲथलेटिक्स स्पर्धेत समीर देशमुखचा विक्रमासह सुवर्ण, तर सृष्टी सिंहचे सलग तिसरे सुवर्णपदक. पुण्यातील स्पर्धेत अनेक दमदार कामगिरींची नोंद.
Maharashtra Athletics

Maharashtra Athletics

esakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : महाराष्ट्र ॲथलेटिक्स संघटना, पुणे जिल्हा हौशी ॲथलेटिक्स संघटना आयोजित सुरेश कलमाडी स्मृती ७४ व्या महाराष्ट्र राज्य वरिष्ठ गटाच्या मैदानी स्पर्धेत भंडाऱ्याच्या समीर देशमुखने पुरुषांच्या हातोडाफेकमध्ये विक्रमासह सुवर्णपदक पटकावले, तर महिलांच्या भाला फेकमध्ये पुण्याच्या सृष्टी सिंहने सलग तिसऱ्यांदा सुवर्णयश मिळवले.

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