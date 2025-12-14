क्रीडा

राज्यस्तरीय ‘जलतरण’मध्ये ठाणे, नाशिकच्या खेळाडूंची बाजी; मालवणातील स्पर्धा; अश्विन, तनय, अनुजा, पी. वेण्याश्री वेगवान जलतरणपटू

State Swimming Championship: मालवण येथे झालेल्या राज्यस्तरीय सागरी जलतरण स्पर्धेत ठाणे व नाशिकच्या खेळाडूंनी वर्चस्व गाजवले. अश्विन कुमार, तनय लाड, अनुजा उगले आणि पी. वेण्याश्री वेगवान जलतरणपटू ठरले.
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण : राज्य जलतरण संघटनेच्या मान्यतेने व जिल्हा जलतरण संघटनेच्या वतीने चिवला बीच येथे आयोजित १५ व्या राज्यस्तरीय सागरी जलतरण स्पर्धेत आजच्या पहिल्या दिवशी मुलांच्या गटात ठाणेच्या अश्विन कुमार, तनय लाड यांनी, तर मुलींच्या गटात नाशिकच्या अनुजा उगला, बंगळूरच्या पी. वेण्याश्री यांनी वेगवान जलतरणपटूचा बहुमान मिळविला. आजच्या पहिल्या दिवशी विविध गटांत सुमारे तीनशेहून अधिक स्पर्धक सहभागी झाले.

