Sultan Azlan Shah Cup Hockey: भारताचा कॅनडावर १४ गोलांचा वर्षाव, आता बेल्जियमविरुद्ध आज अंतिम सामना रंगणार

सुलतान अझलान शाह हॉकी स्पर्धेत भारताने कॅनडावर १४-३ असा दणदणीत विजय मिळवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. जुगराज सिंगने चार गोल करत चमक दाखवली, तर इतर खेळाडूंनीही प्रभावी कामगिरी केली. आता भारताचा अंतिम सामना बेल्जियमशी होणार आहे..भारतीय हॉकी संघाने कॅनडावर गोलांचा वर्षाव केला. १४-३ असा दणदणीत विजय मिळवत भारताने सुलतान अझलान शाह करंडक हॉकी स्पर्धेत गटात अव्वल स्थान मिळवले आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला. या सामन्यात जुगराज सिंगने चार गोल केले. या स्पर्धेत याआधी फक्त बेल्जियमकडून भारताचा एका गोलने पराभव झाला होता; मात्र गेल्या सामन्यात न्यूझीलंडवर मिळालेल्या ३-२ विजयामुळे भारतीयांनी पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. आज होणाऱ्या अंतिम सामन्यात भारताचा सामना बेल्जियमशी होणार आहे..Jr Hockey World Cup: पाकिस्तानची आशिया कपपाठोपाठ भारतात होणाऱ्या वर्ल्ड कपमधूनही माघार! बदली संघाची होणार घोषणा.शनिवारी (२९ नोव्हेंबर) झालेल्या सामन्याची सुरुवात नीलकांत शर्माने चौथ्याच मिनिटाला केलेल्या गोलाने झाली. त्यानंतर दहाव्या मिनिटाला उत्तम फॉर्मात असलेल्या राजिंदर सिंगने गोल केला. कॅनडाने लगेच प्रतिकार करत पेनल्टी कॉर्नर मिळवला आणि अकराव्या मिनिटाला ब्रेंडन गुरालिउकने गोल करत खेळ सामन्यात रंग भरण्याचा प्रयत्न केला..पुढील मिनिटांत जुगराज सिंगने बाराव्या आणि अमित रोहिदासने पंधराव्या मिनिटाला गोल करत भारताला ४-१ अशी आघाडी मिळवून दिली. ही आघाडी भारताला दुसऱ्या सत्रात आणखी मजबुती देणारी ठरली. वरिष्ठ खेळाडूंना या स्पर्धेत विश्रांती देण्यात आल्याने तरुणांना संधी देण्यात आली आहे..पुढच्या सत्रातही गोलांची मालिका सुरूच राहिली. २४व्या मिनिटाला राजिंदरने, २५व्या मिनिटाला दिलप्रीत सिंगने आणि २६व्या मिनिटाला जुगराजने आपला दुसरा गोल केला. ७-१ अशी भक्कम आघाडी मिळवल्यानंतरही भारत अडथळ्याविना पुढे जात होता; मात्र तिसऱ्या सत्रात कॅनडाने आक्रमणात काही बदल केले आणि ३५व्या मिनिटाला त्यांना पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला. मॅथ्यू सारमेंटोने संधीचे सोने करत पिछाडी २-७ अशी कमी केली. पण नंतर ३९ व्या मिनिटाला जुगराजने हॅट्रिक पूर्ण केली. सेल्वम कार्तीने ४३ व्या मिनिटाला गोल केला आणि भारताची आघाडी ९-२ अशी झाली..Junior Hockey World Cup : आजपासून ज्युनियर हॉकी विश्वकरंडक; यजमान भारताला तिसऱ्या विजेतेपदाची संधी....शेवटच्या सत्रात ६ गोल झाले. अमित रोहिदासने ४६ व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवर गोल केला. ५० व्या मिनिटाला पेनल्टी स्ट्रोकवर जुगराजने आणखी एक गोल केला. त्यानंतर कॅनडाकडून ज्योत्स्वरूप सिधूने पेनल्टी कॉर्नरवर आणखी एक गोल केला. त्यानंतर ५६ व्या मिनिटाला संजयने, ५७ व्या व ५९ व्या मिनिटाला अभिषेकने गोल केले. त्यामुळे भारताने १४-३ असा विजय मिळवला..