क्रीडा

Sultan Azlan Shah Cup Hockey: भारताचा कॅनडावर १४ गोलांचा वर्षाव, आता बेल्जियमविरुद्ध आज अंतिम सामना रंगणार

India Beat Canada and Seal Spot in Sultan Azlan Shah Cup Final: भारतीय हॉकी संघाने सुलतान अझलान शाह करंडक स्पर्धेत कॅनडावर १४-३ असा भव्य विजय मिळवत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता भारताचा अंतिम सामना बेल्जियमशी होणार आहे.
India Hockey Team

India Hockey Team

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on
Summary

  • सुलतान अझलान शाह हॉकी स्पर्धेत भारताने कॅनडावर १४-३ असा दणदणीत विजय मिळवून अंतिम फेरीत प्रवेश केला.

  • जुगराज सिंगने चार गोल करत चमक दाखवली, तर इतर खेळाडूंनीही प्रभावी कामगिरी केली.

  • आता भारताचा अंतिम सामना बेल्जियमशी होणार आहे.

Loading content, please wait...
Canada
Belgium
hockey
India Hockey Team
Indian Men's Hockey Team

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com