Kho-Kho: महाराष्ट्र खो-खो मध्ये ‘नव्या युगाची’ सुरुवात! उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांची अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड

महाराष्ट्र खो-खो विश्वात आज ऐतिहासिक क्षण घडला. उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई अजित पवार यांची महाराष्ट्र खो-खो असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड जाहीर झाली आहे. खो-खो, कबड्डी, कुस्ती आणि मल्लखांबसारख्या परंपरागत खेळांमध्ये राज्य असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी पहिल्यांदाच महिला विराजमान झाल्याने हा क्षण सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणार आहे..Kho-Kho Digital Scoring: भारतीय मातीतील खेळ खो-खोचा नवा प्रवास: मातीचा सुगंध आता डिजिटल स्क्रीनवर.नवा अध्याय सुरूसुनेत्राताई अजित पवार यांची निवड ही केवळ पदभरती नसून, महाराष्ट्राच्या क्रीडा इतिहासातील मोठी झेप मानली जात आहे. यापूर्वी हॉकी आणि रायफल संघटनांमध्ये महिला अध्यक्ष होत्या; मात्र खो-खो क्षेत्रात अनेक वर्षांनी हा सन्मान महिलेला मिळाला आहे. अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या या पदावर सुनेत्राताईंनी एकहाती बाजी मारत नवा अध्याय सुरू केला आहे. .बिनविरोध विजय!५ एप्रिल रोजी श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी येथे पार पडलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षपदासाठी निवडणूक अपेक्षित होती. मात्र, अध्यक्षपदासाठी एकच अर्ज आल्याने निवडणूक बिनविरोध झाली.निवडणूक निर्णय अधिकारी अॅड. धीरज कोल्हे यांनी अधिकृत घोषणा करताच सभागृहात उत्साहाची लाट उसळली. या वेळी लोकेश्वरा (उपाध्यक्ष, भारतीय खो-खो महासंघ व कर्नाटक असोसिएशन) आणि प्रदीप खांडरे (महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन) निरीक्षक म्हणून उपस्थित होते. .अभिनंदनांचा वर्षावअॅड. धीरज कोल्हे यांनी निवडीची घोषणा करताच सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला आणि आनंदाचा जल्लोष पाहायला मिळाला. त्यानंतर सरचिटणीस डॉ. चंद्रजीत जाधव, खजिनदार अॅड. गोविंद शर्मा, कार्याध्यक्ष सचिन गोडबोले तसेच इतर पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सुनेत्राताई अजित पवार यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले..Junior Kho Kho: खो-खो स्पर्धेत महाराष्ट्राला अजिंक्यपद; सर्वोत्कृष्ट खेळाडू रवी दरगोंडा, संभाजी मदन सर्वोत्तम बचाव संरक्षक.नव्या नेतृत्वाकडून अपेक्षा: खो-खोला नवी उंची!"नेतृत्व बदलले की दिशा बदलते" याच आशेने आता महाराष्ट्रातील खो-खो विश्व नव्या उंचीच्या प्रतिक्षेत आहे. सुनेत्राताई अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील खेळाडूंना अधिक संधी, उत्तम सुविधा आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवे यश मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.