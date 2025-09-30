Sunil Chhetri: सुनील छेत्रीचा राष्ट्रीय फुटबॉल शिबिरात समावेश; आशियाई करंडक पात्रता फेरी, राहुल भेके यालाही स्थान

नवी दिल्ली : भारताचा अनुभवी खेळाडू सुनील छेत्री याचा राष्ट्रीय सराव शिबिरात समावेश करण्यात आला आहे. त्याच्यासह राहुल भेके व रोशन सिंग नाओरेम यांनाही निवडण्यात आले आहे. एएफसी आशियाई करंडक पात्रता फेरीतील लढतीसाठी भारतीय फुटबॉल संघाचे शिबिर बंगळूर येथे सुरू आहे. आता या तीन खेळाडूंच्या समावेशामुळे या शिबिरात २८ खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे..भारतीय फुटबॉल संघ सिंगापूरविरुद्ध आशियाई करंडक पात्रता फेरीच्या लढती खेळणार आहे. दोन देशांमधील पहिला सामना ९ ऑक्टोबरला परदेशात होणार आहे. तसेच दुसरा सामना १४ ऑक्टोबरला मायदेशात होणार आहे. .भारतीय फुटबॉल संघाच्या सराव शिबिरासाठी निवडण्यात आलेल्या ३२ खेळाडूंपैकी फक्त १८ खेळाडूंचीच उपस्थिती होती. २० सप्टेंबरपर्यंत १८ खेळाडूंचाच सहभाग होता. बंगळूर एफएसी संघातील सात खेळाडू, इस्ट बंगाल संघातील तीन खेळाडू व पंजाब एफसी संघातील चार खेळाडू या वेळी अनुपस्थित होते. आता तीन खेळाडूंचा समावेश झाला असून, भारतीय संघ सिंगापूरविरुद्धच्या लढतीसाठी सज्ज होत आहे..भारतीय महिलांचे निर्भेळ यशनवी दिल्ली, ता. २९ : भारतीय महिला खेळाडूंनी आयएसएसएफ ज्युनियर नेमबाजी विश्वकरंडकात अचूक लक्ष्यभेद करताना संस्मरणीय खेळी केली. महिलांच्या १० मीटर एअर रायफल प्रकारात तीनही स्थानांवर भारतीय खेळाडूंचेच वर्चस्व प्रकर्षाने दिसून आले. ओजस्वी ठाकूर हिने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. हृद्या श्री कोंडूर हिने रौप्य आणि शांभवी क्षीरसागर हिने ब्राँझपदक पटकावले..World Boxing Championships 2025: जास्मिन, मीनाक्षीचा सुवर्ण पंच; जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धा, नुपूरला रौप्य अन् पूजाला ब्राँझपदक.ओजस्वी ठाकूर हिने २५२.७ गुणांची कमाई करताना पहिल्या स्थानावर झेप घेतली. हृद्या श्री कोंडूर हिने २५०.२ गुणांची कमाई करीत दुसरा क्रमांक पटकावला. शांभवी क्षीरसागर हिने २२९.४ गुणांसह तिसरे स्थान मिळवले. शांभवी पात्रता फेरीमध्ये पहिल्या स्थानावर होती. शांभवी क्षीरसागर हिने पात्रता फेरीमध्ये ६३२ गुणांची कमाई केली होती. ओजस्वी ठाकूर हिने पात्रता फेरीमध्ये ६३१.९ गुणांची कमाई केली. हृद्या श्री कोंडूर हिने ६२९.८ गुणांची कमाई केली. दरम्यान, पुरुषांच्या १० मीटर एअर रायफल या प्रकारात हिमांशू याने ६३३.७ गुणांसह पात्रता फेरीत पहिले स्थान पटकावले. त्यानंतर मुख्य फेरीमध्ये २५०.९ गुणांच्या कमाईसह सुवर्णपदकावर हक्क सांगितला. याच प्रकारात दिमीत्री पिमेनोव याने रौप्यपदक पटकावले. तसेच भारताच्या अभिनव शॉ याने २२८.४ गुणांसह ब्राँझपदक जिंकले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.