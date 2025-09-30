क्रीडा

Sunil Chhetri: सुनील छेत्रीचा राष्ट्रीय फुटबॉल शिबिरात समावेश; आशियाई करंडक पात्रता फेरी, राहुल भेके यालाही स्थान

AFC Asian Cup: भारतीय फुटबॉल संघात सुनील छेत्रीचा पुनरागमनासह २८ खेळाडूंचा सराव शिबिरात समावेश झाला आहे. तर आयएसएसएफ ज्युनियर नेमबाजी स्पर्धेत भारतीय महिला नेमबाजांनी सुवर्ण, रौप्य व कांस्य पदक जिंकत वर्चस्व गाजवले.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : भारताचा अनुभवी खेळाडू सुनील छेत्री याचा राष्ट्रीय सराव शिबिरात समावेश करण्यात आला आहे. त्याच्यासह राहुल भेके व रोशन सिंग नाओरेम यांनाही निवडण्यात आले आहे. एएफसी आशियाई करंडक पात्रता फेरीतील लढतीसाठी भारतीय फुटबॉल संघाचे शिबिर बंगळूर येथे सुरू आहे. आता या तीन खेळाडूंच्या समावेशामुळे या शिबिरात २८ खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.

