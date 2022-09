Sourav Ganguly : सौरभ गांगुली, जय शहा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआय अध्यक्ष सौरभ गांगुली आणि सचिव जय शहा यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आज (दि. 14) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या घटनेत दुरूस्ती करण्याची परवानगी दिली आहे. ही दुरूस्ती बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कूलिंग ऑफ कालावधीच्या नियमात करण्यात येणार आहे. आता राज्य क्रिकेट संघटनेतील पदाचा कालावधी आणि बीसीसीआयमधील पदाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कूलिंग ऑफ कालावधी लागू होणार आहे. यामुळे सौरभ गांगुली आणि जय शहा यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Supreme Court Big Relief For Sourav Ganguly Jay Shah allows amendments to the BCCI Constitution to relax cooling off period)