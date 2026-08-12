ऑलिंपिक पदकविजेता कुस्तीपटू सुशीलकुमार तुरुंगातच; सागर धनकर हत्या प्रकरण, दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला

Sushil Kumar latest update in Sagar Dhankar murder case: दोन वेळा ऑलिंपिक पदकविजेता ठरलेला कुस्तीपटू सुशीलकुमार याला मोठा धक्का बसला आहे. माजी ज्युनियर राष्ट्रीय कुस्ती विजेता सागर धनकर याच्या छत्रसाल स्टेडियमनजीक हत्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुशीलकुमार याला जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती पुरुषैंद्रकुमार यांनी ६ ऑगस्ट रोजी सुशीलकुमारचा जामीन अर्ज फेटाळला. .सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी त्याचा जामीन रद्द करताना साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. तसेच अटकेपूर्वीचे त्याचे वर्तन, गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि सुरू असलेल्या खटल्याच्या निकालावर प्रभाव टाकण्याची त्याची क्षमता या बाबीही न्यायालयाने लक्षात घेतल्या. न्यायाधीशांनी या गोष्टीवर भर दिला की, सामान्यतः जामीन मिळणे हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद असला, तरी या प्रकरणातील गुन्हा हा मृत्यूस कारणीभूत ठरणारा पूर्वियोजित आणि अत्यंत क्रूर हल्ला होता; आणि याला बंदुकीची जप्ती, व्हिडिओ पुरावा तसेच खटल्यादरम्यान अद्याप तपासले जाणे बाकी असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील पुराव्यांची पुष्टी मिळते. .'वर्ल्ड पॅडेल लीग'चा चौथा हंगाम मुंबईत! १२ ऑगस्टपासून रंगणार हाय-व्होल्टेज सामने.वकिलांचा युक्तिवाद सुशीलकुमारच्या वकिलांनी जामिनासाठी युक्तिवाद करताना सांगितले की, मृत सागर धनकरच्या वडिलांनी केलेल्या तक्रारीमुळे यापूर्वीचा जामीन रद्द करण्यात आला होता, मात्र आता सागर धनकरच्या वडिलांनी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान सरकारी पक्षाच्या बाजूने साक्ष दिलेली नाही. त्यामुळे परिस्थितीत बदल झाला आहे, तसेच सुशीलकुमार पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. आता केवळ औपचारिक व सरकारी साक्षीदारांची साक्ष बाकी आहे. त्यामुळे नियमित जामीन मिळायला हवा, असा युक्तिवाद करण्यात आला. .साक्षीदार भूमिका बदलताहेत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जामीन रद्द करताना असे म्हटले होते की, सुशीलकुमारची समाजातील मोठी ओळख आणि प्रभाव आहे. त्याला तात्पुरता जामीन मिळाल्यावर साक्षीदार आपली भूमिका बदलत असल्याचेही न्यायालयाने लक्षात घेतले होते. न्यायालयाने म्हटले की, सागरचे वडील अशोक धनकर यांनी दिलेली साक्ष सरकारी पक्षाच्या बाजूने आहे की नाही, हे पुराव्यांचे मूल्यमापन केल्यानंतरच ठरवता येईल. याचा निर्णय खटल्यातील न्यायालयाने घ्यायचा आहे. त्यामुळे याला परिस्थितीतील असा बदल मानता येणार नाही, ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बंद केलेला जामिनाचा मार्ग पुन्हा खुला होईल .मुंबईचा शरीरसौष्ठवाचा बालेकिल्ला पुन्हा एकवटला; पाच संघटना आल्या एका छताखाली!.हत्या प्रकरणाचा महत्त्वाचा टप्पा सागर धनकरला जबरदस्तीने उचलून स्टेडियममध्ये आणल्यानंतर अनेक आरोपींनी त्याच्यावर बेसबॉलच्या बॅट आणि हॉकी स्टिकने गंभीर मारहाण केली. सुशीलकुमारला मे २०२१ मध्ये अटक करण्यात आली. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने सुशीलकुमारविरोधात हत्या, गुन्हेगारी कट, धमकी आणि घातक शस्त्रासह दंगल यांसारख्या आरोपांखाली गुन्हे निश्चित केले. १९ जुलै २०२३ रोजी गुडघ्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी सत्र न्यायालयाने त्याला एका आठवड्याचा अंतरिम जामीन दिला होता. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा जामीन देण्याचा आदेश रद्द करून सुशीलकुमारचा जामीन रद्द केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.