क्रीडा

ऑलिंपिक पदकविजेता कुस्तीपटू सुशीलकुमार तुरुंगातच; सागर धनकर हत्या प्रकरण, दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला

Sushil Kumar bail plea rejected by Delhi High Court: दोन वेळा ऑलिंपिक पदकविजेता कुस्तीपटू सुशील कुमार याला सागर धनकर हत्या प्रकरणात मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुशील कुमारचा जामीन अर्ज फेटाळल्याने त्याचा तुरुंगातील मुक्काम कायम राहणार आहे. छत्रसाल स्टेडियमजवळ झालेल्या सागर धनकर हत्या प्रकरणात सुशील कुमार आरोपी आहे.
Sushil Kumar bail plea rejected by Delhi High Court

Sushil Kumar bail plea rejected by Delhi High Court

सकाळ वृत्तसेवा
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Sushil Kumar latest update in Sagar Dhankar murder case: दोन वेळा ऑलिंपिक पदकविजेता ठरलेला कुस्तीपटू सुशीलकुमार याला मोठा धक्का बसला आहे. माजी ज्युनियर राष्ट्रीय कुस्ती विजेता सागर धनकर याच्या छत्रसाल स्टेडियमनजीक हत्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुशीलकुमार याला जामीन नाकारला. न्यायमूर्ती पुरुषैंद्रकुमार यांनी ६ ऑगस्ट रोजी सुशीलकुमारचा जामीन अर्ज फेटाळला.

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