Los Angeles Olympics: सुवर्णसह लाॅस एंजेलिस ऑलिंपिकची पात्रता महत्त्वाची; हॉकी संघाचा कर्णधार हरमनप्रीतचे मत

काकामिगाहारा : भारतीय महिला हॉकी संघासह पुरुष हॉकी संघानेही आशियाई क्रीडा स्पर्धेमध्ये सुवर्णपदक पटकावताना वर्चस्व राखले. याप्रसंगी भारतीय पुरुष हॉकी संघाचा कर्णधार हरमनप्रीत सिंग विश्वासाने म्हणाला की, विश्वकरंडकातील निराशाजनक कामगिरीनंतरही आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे सुवर्णपदक जिंकून २०२८ लॉस एंजेलिस ऑलिंपिकसाठी पात्र होण्याचा संघाला पूर्ण विश्वास होता. आमच्या संघाने हे लक्ष्य साध्य केले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.हरमनप्रीत सिंगने अंतिम सामन्यात दोन गोल करत भारताला मलेशियावर ५-१ असा शानदार विजय मिळवून दिला. या विजयासह भारताने सलग दुसऱ्यांदा आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष हॉकीचे सुवर्णपदक जिंकले. हरमनप्रीत या वेळी म्हणाला, “अंतिम सामना प्रत्येकासाठी मोठी संधी होती. काही खेळाडू पहिल्यांदाच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत खेळत होते, तर काही जण दुसऱ्यांदा, तिसऱ्यांदा किंवा चौथ्यांदा सहभागी झाले होते. आम्हाला माहीत होते की आम्ही येथे सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी आणि ऑलिंपिकसाठी पात्र होण्यासाठी आलो आहोत. आमचे लक्ष्य स्पष्ट होते.”.भारतीय गोलरक्षक मोहित शशीकुमार याने सांगितले की, लॉस एंजेलिसमध्ये आम्हाला पदक मिळेल, अशी आशा आहे.”.Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.दोन सुवर्णपदकांचा टिळासलग दोन आशियाई क्रीडा स्पर्धांमध्ये भारताचे नेतृत्व करून सुवर्णपदक जिंकणारा हरमनप्रीत हा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.