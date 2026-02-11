T-20 World Cup : माजी विश्वविजेते आज मुंबईत लढणार; नेपाळ लढतीनंतर इंग्लंड सावध; दुसऱ्या विजयासाठी विंडीजचा प्रयत्न

- जयेंद्र लोंढेमुंबई - इंग्लंड आणि वेस्ट इंडीज हे दोन माजी विश्वविजेते संघ आज मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. दोन्ही देशांनी प्रत्येकी दोन वेळा विश्वविजेते होण्याचा मान संपादन केला आहे. तिसऱ्या विजेतेपदाची आस बाळगून दोन्ही देश यंदाच्या मानाच्या स्पर्धेमध्ये उतरले आहेत..नेपाळविरुद्धच्या सलामीच्या लढतीत अवघ्या चार धावांनी विजय मिळवताना इंग्लंडची दमछाक उडाली. आता त्याच वानखेडे स्टेडियमवर हॅरी ब्रुकच्या इंग्लंड संघाला जगातील सर्वात अनपेक्षित संघ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वेस्ट इंडीजचा सामना करावयाचा आहे. वेस्ट इंडीजच्या संघाने कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या लढतीत स्कॉटलंडला पराभूत करताना उल्लेखनीय खेळ केला..वेस्ट इंडीजचा संघ मंगळवारपर्यंतच्या गुणतालिकेवर नजर टाकता क गटामध्ये पहिल्या स्थानावर आहे. नेपाळला पराभूत केल्यानंतरही इंग्लंडचा संघ मात्र दुसऱ्या स्थानावर विराजमान नाही. इटलीवर दिमाखदार विजय मिळवलेल्या स्कॉटलंडच्या संघाने सरस नेटरनरेटच्या जोरावर दुसरे स्थान मिळवलेले आहे. नेपाळविरुद्धच्या लढतीत चांगलाच धडा मिळाल्यामुळे इंग्लंडचा संघ साखळी फेरीच्या लढतींत निष्काळजीने खेळणार नाही, हे मात्र निश्चित आहे..वेस्ट इंडीजचा पहिला सामना कोलकातामध्ये दुपारी ३ वाजता सुरू झाला. इंग्लंडचा पहिला सामना मुंबईत दुपारी ३ वाजता सुरू झाला. वेस्ट इंडीजला इंग्लंडविरुद्धच्या लढतीसाठी कोलकाता येथून मुंबईत यावे लागले आहे. तसेच इंग्लंडच्या संघाला आता दुपारी ३ वाजता नव्हे, तर संध्याकाळी ७ वाजता लढतीसाठी वानखेडे स्टेडियमवर उतरावे लागणार आहे. खेळपट्टी व वातावरण यामध्ये थोडातरी बदल झालेला असणार आहे.इंग्लंडला टॉम बँटन, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रुक, आदिल रशीद या खेळाडूंकडून मोठ्या अपेक्षा असणार आहेत. तसेच शेई होप, शिमरोन हेटमायर, रोवमन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड या खेळाडूंवर वेस्ट इंडीजची मदार असणार आहे..३०० धावांच्या चर्चांना ब्रेकभारतामध्ये टी-२० विश्वकरंडक होत आहे. येथील बहुतांश खेळपट्ट्या या फलंदाजांना पोषक अशा असतात. अभिषेक शर्मा व ईशान किशन या भारतीय फलंदाजांनी गेल्या काही सामन्यांमध्ये स्फोटक खेळी केल्या आहेत. आयपीएलमध्येही धावांचा पाऊस पडत असतो. यामुळे यंदाच्या टी-२० विश्वकरंडकात एका डावात ३०० धावा होणार, अशी चर्चा सोशल माध्यमावर रंगू लागली होती..पण वेस्ट इंडीजचा मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी याने याबाबत स्पष्ट सांगितले की, आमचा संघ वातावरण, खेळपट्टी बघून खेळ करतो. विशिष्ट धावसंख्या डोळ्यांसमोर ठेवली जात नाही. तसेच इंग्लंडचा फलंदाज जॉस बटलर यानेही मत व्यक्त करताना म्हटले की, विश्वकरंडकसारख्या स्पर्धेमध्ये दबाव प्रचंड असतो. त्यामुळे प्रत्येक लढतीत ३०० धावा होतील असे गृहीत धरू नये..मुंबई आमच्यासाठी लकी - डॅरेन सॅमीवेस्ट इंडीजने २०१६ मध्ये भारतात झालेल्या टी-२० विश्वकरंडकाच्या जेतेपदावर मोहर उमटवली. त्या स्पर्धेमध्ये मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या लढतीत वेस्ट इंडीजने इंग्लंडवर सहा विकेट राखून मात केली होती. पत्रकार परिषदेत याबाबत प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर वेस्ट इंडीजचा मुख्य प्रशिक्षक डॅरेन सॅमी म्हणाला की, मुंबईतील वानखेडे स्टेडियवरच आम्ही इंग्लंडला नमवले होते. आमच्यासाठी हे स्टेडियम लकी आहे. त्या लढतीत ख्रिस गेलने ११ षटकारांसह १०० धावांची खेळी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.