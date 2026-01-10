''टी-२० विश्वकपचे सामने भारतात खेळा अन्यथा...''; बांगलादेशी क्रिकेटपटूचा स्व:च्या क्रिकेट बोर्डाला घरचा आहेर

लोकभावनेच्या प्रवाहात जाऊन टी-२० विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठी आपला संघ भारतात जाऊ न देण्याची चूक करू नका. तसे केल्यास त्याचा परिणाम पुढील दहा वर्षांसाठी बांगलादेश क्रिकेटवर होईल, असा सल्ला बांगलादेशचा माजी कर्णधार तमिम इक्बालने आपल्या क्रिकेट मंडळाला दिला आहे. मुस्तफिझूर रेहमान याला आयपीएलमधून बाहेर काढल्यानंतर त्रागा करणाऱ्या बांगालदेश क्रिकेट मंडळाने पुढील महिन्यात भारत-श्रीलंकेत होणाऱ्या टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी आपला संघ भारतात न खेळवण्याची भूमिका जाहीर केली. भारतात होणारे त्यांचे साखळी सामने श्रीलंकेत हलवावे, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात येत आहे. .सध्याची परिस्थिती बिकट आहे आणि अशा स्थितीत कोणताही पुढचा मागचा विचार न करुन घाईघाईने व्यक्तव्य करणे योग्य नाही. चर्चेतून अनेक मुद्यांवर मार्ग निघू शकतात, एकत्र येऊन चर्चा करणे कधीही योग्य आहे, असे तमिनने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बांगलादेश कोठे आहे आणि भवितव्य काय आहे, याचा विचार करायला हवा आणि ही सत्य परिस्थिती जाणल्यानंतर निर्णय घ्यावा, असे तमिम इक्बाल स्पष्टपणे म्हणतो..Team India Report Card: भारतीय संघांनी वर्षभरात जिंकल्या तीन ICC ट्रॉफी; वनडे-टी२०मध्ये वर्चस्व, पण कसोटीत घोर निराशा.कोणतेही ठोस कारण न देता बीसीसीआयने मुस्तफिझूरला वगळून आमचा राष्ट्राभिमान दुखावला आहे. आम्हीही जशा तसे उत्तर देऊ शकतो आणि त्यामुळे भारतातील विश्वकरंडक सामन्यात आम्ही खेळणार नाही, अशी भूमिका बांगलादेश क्रीडमंत्रालय सल्लागार असिफ नारूल यांनी जाहीर केली. बांगलादेश क्रिकेट मंडळानेही त्यांचा भूमिकेला समर्थन दर्शवले. बांगलादेश क्रिकेट मंडळ ही स्वायत्त मंडळ असले तरी सरकारचा प्रभाव असतोच, त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारशी चर्चा महत्त्वाची असते, तरीही वेगळे अस्तित्व असल्याने काही बाबतीत स्वतःचे निर्णय स्वतःच घ्यायला हवे, असे तमिमने सांगितले..तमिम पुढे म्हणतो, एखादा निर्णय आपल्याला योग्य वाटला तर तो मंडळाने घ्यावा. लोकभावनाही महत्त्वाची असते, संघ खेळत असताना लोकांच्या भावना त्यात गुंतलेल्या असतात; परंतु लोकांना प्रमाण मानत निर्णय घ्यायचे म्हटले तर आपण संघटना चालवू शकत नाही. अशा प्रकारे आपण टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी भारतात न जाण्याचा निर्णय घेतला तर त्याचा परिणाम पुढील दहा वर्षे तरी बांगलादेश क्रिकेटवर होईल. बांगलादेश क्रिकेट मंडळ आणि खेळाडूंच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, असे आपले वैयक्तिक मत असल्याचे तमिम म्हणतो. ३६ वर्षीय तमिम इक्बाल ७० कसोटी २४३ एकदिवसीय आणि ७८ टी-२० सामने खेळला आहे..Bangladesh Crisis: बांगलादेश पेटला! युवा नेत्याच्या हत्येनंतर राजधानीत आग, वर्तमानपत्रांची कार्यालये जळाली; देश अराजकतेच्या उंबरठ्यावर.‘तमिम भारताचा एजंट’ ढाकातमिम इक्बाल हा आपल्या देशातील खेळाडूंच्या बाजूचा नसून तो भारताचा एजंट आहे, अशी सोशल मीडियावरून टीका बांगलादेश क्रिकेट मंडळाच्या वित्त विभागाचे अध्यक्ष नझमुल यांनी केली आहे. या टीकेचे पडसाद बांगलादेश क्रिकेटमध्ये उमटले आहे. बांगलादेशचे खेळा तस्किन अहमद, मोईनुल हक आणि तईजुल इस्लाम यांच्यासह बांगलादेश क्रिकेटपटू वेल्फेअर संघटन यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. तमिम इक्बाल हा बांगलादेशचा सर्वात यशस्वी सलामीवीर राहिलेला आहे. १६ वर्षे त्याने बांगलादेश क्रिकेटची सेवा केली आहे. अशा व्यक्तीबाबत तो दुसऱ्या देशाचा एजंट असल्याचे वक्तव्य चुकीचे असल्याचे म्हटले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.