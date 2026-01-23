क्रीडा

T20 World Cup स्पर्धेतून माघार घेतल्यानंतर बांगलादेशला किती कोटींचा फटका बसेल? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!

T20 World Cup Exit to Cost Bangladesh Millions : टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतून बांगलादेशने घेतलेली माघार त्यांचे आर्थिक नुकसानही करणारी ठरणार आहे. या निर्णयाचा त्यांच्यावर कसा परिणाम होईल? जाणून घ्या.
Why Bangladesh’s withdrawal from the T20 World Cup: केवळ हटवादी भूमिकेमुळे टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतून बांगलादेशने घेतलेली माघार त्यांचे आर्थिक नुकसानही करणारी ठरणार आहे. तसेच आयसीसीच्या भविष्यातील यजमानपदावरही पाणी सोडावे लागणार आहे. आयसीसीच्या स्पर्धांत सहभागासाठी प्रत्येक संघांना सहभाग निधी मिळत असतो. या टी-२० विश्वकरंडक ( T20 World Cup Latest Update) स्पर्धेसाठी तीन लाख डॉलर प्रत्येक संघांना मिळणार आहेत. बांगलादेशला ही रक्कम मिळणार नाही.

