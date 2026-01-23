T20 World Cup स्पर्धेतून माघार घेतल्यानंतर बांगलादेशला किती कोटींचा फटका बसेल? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!

Why Bangladesh’s withdrawal from the T20 World Cup: केवळ हटवादी भूमिकेमुळे टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेतून बांगलादेशने घेतलेली माघार त्यांचे आर्थिक नुकसानही करणारी ठरणार आहे. तसेच आयसीसीच्या भविष्यातील यजमानपदावरही पाणी सोडावे लागणार आहे. आयसीसीच्या स्पर्धांत सहभागासाठी प्रत्येक संघांना सहभाग निधी मिळत असतो. या टी-२० विश्वकरंडक ( T20 World Cup Latest Update) स्पर्धेसाठी तीन लाख डॉलर प्रत्येक संघांना मिळणार आहेत. बांगलादेशला ही रक्कम मिळणार नाही. .या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी ( Impact of Bangladesh’s withdrawal from the T20 World Cup ) पात्र ठरणाऱ्या संघासोबत आयसीसीचा करार होत असतो. त्यानुसार आणि त्यानंतर त्यांना आयसीसीच्या उत्पन्नाच्या टक्केवारीनुसार निधी मिळत असतो. बांगलादेश मंडळाने करारच मोडल्यामुळे त्यांना २०२४ ते २०२७ या आयसीसीच्या मॉडेलनुसार मिळणाऱ्या २० दशलक्ष डॉलरला मुकावे लागेल..''टी-२० विश्वकपचे सामने भारतात खेळा अन्यथा...''; बांगलादेशी क्रिकेटपटूचा स्व:च्या क्रिकेट बोर्डाला घरचा आहेर.यासोबत रँकिंगवरही परिणाम होईल आणि भविष्यात आयसीसीच्या स्पर्धांसाठी थेट पात्रता मिळणार नाही. विश्वकरंडक स्पर्धा तोंडावर आलेली असताना वेळापत्रकात एका संघासाठी बदल केला तर त्याचा परिणाम पूर्ण वेळापत्रकावर होईल. तसेच ज्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित केला जातोय, तशी धमकी बांगलादेश संघाला कोणीही दिलेली नाही. त्यामुळे सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थितच होऊ शकत नाही, असे आयसीसीने ठणकावले..शेवटी काल बुधवारी आयसीसीच्या कार्यकारी मंडळाची ऑनलाइन बैठक झाली. यात १४-२ अशा फरकाने बांगलादेशचे प्रयत्न हाणून पाडण्यात आले. बांगलादेशच्या बाजूने त्यांनी स्वतः आणि पाकिस्तान मंडळाने मतदान केले. स्पर्धेत सहभागी व्हा किंवा तुम्हाला स्पर्धेतून दूर करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नसेल, असे काल आयसीसीने बांगलादेश मंडळाला कळवले आणि हा निर्णय तुमच्या सरकारपर्यंत पोहोचवा. असेही सांगितले..बांगलादेश सरकारचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नझरुल यांनी आज बांगलादेश खेळाडूंची भेट घेतली आणि आयसीसीचा निर्णय आपण मान्य करू शकत नाही, असे सांगितले. भारतात खेळण्यासाठी सुरक्षिततेचा धोका कायम आहे. त्यात आम्ही तडजोड करू शकत नाही, असे नझरूल यांनी सांगितले. आम्ही अजूनही आशा सोडलेली नाही. आमचा संघ तयार आहे. आयसीसी आम्हाला न्याय देईल आणि आमचे सामने श्रीलंकेत आयोजित करेल, असा पुन्हा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला..Bangladesh Cricket : पाकिस्तानची हिंमत वाढली, बांगलादेशला समर्थन देणारे पत्र ICC ला पाठवले; म्हणतात, त्यांनी भारतात खेळूच नये....बांगलादेश क्रिकेट मंडळ आणि त्यांचे सरकार टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेत न खेळण्यावर ठाम असताना बांगलादेशी खेळाडू मात्र स्पर्धेत खेळण्यासाठी आग्रही होते. क्रिकेटपटूंची वेल्फेअर संघटनाही बहिष्काराच्या विरोधात होती. स्पर्धेतून बाहेर जाण्याचा तुमचा निर्णय खेळाडूंना मान्य आहे का, असे विचारले असता नजमुल म्हणाले, आम्ही खेळाडूंची भेट घेतली आणि हा निर्णय घेण्यामागची कारणे त्यांनी समजावून सांगितली. आम्ही त्यांना या संदर्भात जाहीर मतप्रदर्शन करण्यास मनाई केली आहे, असेही ते म्हणाले.....तर आयसीसीचेच नुकसानबांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात क्रिकेट फॉलोअर्स आहेत. जवळपास २० कोटी लोक क्रिकेटचे चाहते आहेत. आयसीसीने आम्हाला या विश्वकरंडक स्पर्धेत स्थान दिले नाही तर त्यांचेच नुकसान होईल, असा दावा नजरुल यांनी केला. बांगलादेशचा माजी कर्णधार तमिम इक्बाल, विद्यमान कसोटी कर्णधार नजमुल हुसैन सांतो अशा खेळाडूंनी सरकारची भूमिका मान्य केली नव्हती. आपल्या संघाने विश्वकरंडक स्पर्धेत खेळावे, अशी त्यांची इच्छा होती. तसे न केल्यास बांगलादेश क्रिकेट १० वर्षे मागे जाईल, अशी भीती तमिन इक्बालने व्यक्त केली होती; पण त्यालाच बांगलादेशविरोधी ठरवण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.