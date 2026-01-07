T20 World Cup 2026 : भारतात खेळा नाही तर...! ICC चा बांगलादेशला थेट इशारा, 'ती' मागणीही फेटाळली

ICC issues a strong warning to Bangladesh over T20 World Cup 2026 : भारत बांगलादेश यांच्यातील ( india Bangladesh relation ) संबंधात तणाव निर्माण झाल्याने कोलकाता नाईट रायडर्सने ( KKR )बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रेहमानला करारमुक्त केलं आहे. यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयानंतर बांगलादेशने भारतात टी-२० विश्वकप खेळण्यासही नकार दिला ( why Bangladesh refuses to play in India) असून त्यांनी आयसीसीला प्रत्र लिहिलं आहे. भारतातील सामने श्रीलंकेत खेळवावे, अशी मागणी बांगलादेशकडून करण्यात आली आहे. मात्र, ही मागणी आयसीसीने फेटाळली ( ICC Bangladesh decision news) असल्याची माहिती आहे. तसेच आयसीसीने बांगलादेशला चांगलंच सुनावल्याचंही सांगण्यात येत आहे. .सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाची ( Bangladesh Cricket Board )आयसीसीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक पार पडली. यावेळी बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने खेळाडूंच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत भारतात खेळण्यास नकार दिला. आमचे सामने भारताऐवजी श्रीलंकेत खेळवण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, आयसीसीने त्याला स्पष्ट नकार देत त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली. भारतात विश्वकप (T20 world cup ) खेळा नाही तर गुण गमावा असा स्पष्ट इशारा आयसीसीकडून देण्यात आला..मुस्तफिजूरच्या हाकालपट्टीनंतर बांगलादेशचा संघ T20 World Cup भारतात खेळणार की नाही? BCCI च्या अध्यक्ष म्हणाले....आयसीसीच्या या निर्णयानंतर आता बांगलादेश संघाला भारतात येण्याशिवाय कोणताही पर्याय नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार बांगलादेशचे साखळी फेरीत पहिले तीन सामने वेस्ट इंडिज, इटली आणि इंग्लंडविरुद्ध अनुक्रमे ७, ९ आणि १४ फेब्रुवारी रोजी कोलकातामध्ये होणार आहे. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा नेपाळविरुद्ध सामना असून हा सामना मुंबईत होणार आहे..भारतात होणाऱ्या T20 World Cup साठी बांगलादेश संघाची घोषणा, मुस्तफिजूरचाही समावेश; कर्णधार कोण?.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे आयोजक भारत आणि श्रीलंका आहे. या दोन देशातील मिळून ८ मैदानांमध्ये या स्पर्धेचे सामने होणार आहेत. वेळापत्रकाप्रमाणे बांगलादेशचे सामनेही भारतात होणार आहेत. मात्र आता साधारण महिनाभराचाच कालावधी राहिला असताना बांगलादेशने खेळाडूंच्या सुरक्षेचे कारण देत भारतात येण्यास नकार दिल्याने चर्चांना उधाण आलं आहे. अशातच आता आयसीसीच्या निर्णयानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड काय निर्णय घेते, हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.