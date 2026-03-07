T20 World Cup : यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक बघितल्या गेलेला सामना कोणता? इंडिया-पाकिस्तान सामना राहिला तिसऱ्या क्रमांकावर...

क्रिकेट हा खेळ भारतीयांच्या रक्तात भिनलेला आहे, असं अनेकदा म्हटलं जातं. त्याचं प्रत्यंतर टी-२० विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेचे यजमानपद भारताकडे असून स्पर्धेची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड या संघांनी अंतिम फेरीत धडक दिली असून ८ मार्च रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दोन्ही संघांमध्ये विजेतेपदासाठी लढत रंगणार आहे..या स्पर्धेदरम्यान अनेक श्वास रोखायला लावणारे सामने पाहायला मिळाले. क्रिकेटप्रेमींनी या सामन्यांचा मनसोक्त आनंद घेतला. काही सामन्यांनी तर प्रसारणाचे सर्व विक्रम मोडले. जिओ हॉटस्टारने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदाच्या स्पर्धेत सर्वाधिक व्यूज भारत-इंग्लंड सेमीफायनल सामन्याला मिळाले, तर भारत-पाकिस्तान सामना तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला..T20 WC, IND vs PAK: भारतीयांसमोर पाकच्या फिरकीचे आव्हान; सायंकाळपर्यंत पावसाचा अंदाज, मात्र त्यानंतर खेळ होण्याची शक्यता.टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील भारत-पाकिस्तानचा महामुकाबला १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियममध्ये खेळवण्यात आला होता. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारताने १७५ धावा केल्या. त्यानंतर लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संघ २० षटके पूर्णही खेळू शकला नाही आणि ११४ धावांवर सर्वबाद झाला. या सामन्यात भारताच्या विजयाचा शिल्पकार ईशान किशन ठरला..Ind vs Pak: यालाच म्हणतात तयारी! पाकिस्तानला भिडण्यासाठी सूर्यकुमार यादव बनला ‘उस्मान तारिक’, नेट्समध्ये गोलंदाजीची हुबेहूब नक्कल.याशिवाय भारत-वेस्ट इंडिज सामना हा या स्पर्धेतील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक पाहिला गेलेला सामना ठरला. सुपर-८ फेरीतील भारत-वेस्ट इंडिज सामना ‘व्हर्च्युअल क्वार्टर फायनल’ मानला जात होता. या सामन्यात जिंकणाऱ्या संघालाच उपांत्य फेरीचे तिकीट मिळणार होते. वेस्ट इंडिजने प्रथम फलंदाजी करत भारतासमोर १९६ धावांचे आव्हान ठेवले होते. मात्र संजू सॅमसनच्या नाबाद ९७ धावांच्या शानदार खेळीच्या जोरावर भारताने हे लक्ष्य ४ चेंडू राखून आणि ५ गडी शिल्लक ठेवत गाठले..भारत विरुद्ध इंग्लंड सामना हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक पाहिला गेलेला सामना ठरला. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर खेळला गेलेला हा सामना व्ह्यूअरशिपचे सर्व विक्रम मोडणारा ठरला. या सामन्यात दोन्ही संघांनी मिळून तब्बल ४९९ धावा केल्या. भारताने प्रथम फलंदाजी करत इंग्लंडसमोर २५४ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या सामन्यातही संजू सॅमसनचा बॅट तुफान चालला आणि भारताने हा सामना ७ धावांनी जिंकला. दरम्यान, या स्पर्धेचा अंतिम सामना अद्याप बाकी असून त्या सामन्याला सर्वाधिक व्ह्यूज मिळण्याची शक्यता आहे. हा सामना रविवारी, ८ मार्च रोजी संध्याकाळी सात वाजता अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.