क्रीडा

T20 World Cup : यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक बघितल्या गेलेला सामना कोणता? इंडिया-पाकिस्तान सामना राहिला तिसऱ्या क्रमांकावर...

या स्पर्धेचा अंतिम सामना अद्याप बाकी असून त्या सामन्याला सर्वाधिक व्ह्यूज मिळण्याची शक्यता आहे. हा सामना रविवारी, ८ मार्च रोजी संध्याकाळी सात वाजता अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.
T20 World Cup 2026 Most Watched Match Revealed

T20 World Cup 2026 Most Watched Match Revealed

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

क्रिकेट हा खेळ भारतीयांच्या रक्तात भिनलेला आहे, असं अनेकदा म्हटलं जातं. त्याचं प्रत्यंतर टी-२० विश्वचषक स्पर्धेदरम्यान पाहायला मिळत आहे. या स्पर्धेचे यजमानपद भारताकडे असून स्पर्धेची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड या संघांनी अंतिम फेरीत धडक दिली असून ८ मार्च रोजी अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर दोन्ही संघांमध्ये विजेतेपदासाठी लढत रंगणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
World Cup
india vs new zealand
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.