T20 World Cup 2026 : न्यूझीलंडचा संघ जाहीर; रोहित शर्माचा मित्र कर्णधार, एकाच डावात १९ सिक्स मारणाराही फलंदाजही परतला

T20 World Cup 2026 New Zealand Squad Announced : टी-२० विश्वकप स्पर्धेसाठी न्यूझीलंड संघाची ( New Zealand Squad Announced ) घोषणा करण्यात आली असून यंदा मुंबई इंडियन्सकडून ( Mumbai Indians ) खेळणाऱ्या आणि रोहित शर्माचा ( Rohit Sharma ) जवळचा मित्र असलेला मिचेल सॅन्टनरकडे (Mitchell Santner) संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. तसेच संघात धडाकेबाज सलामीवीर फिन अॅलनची देखील पुन्हा एन्ट्री झाली आहे. विशेष म्हणजे जाहीर करण्यात आलेल्या १५ सदस्यीय संघातील पाच खेळाडू दुखापत ग्रस्त आहे. .न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाकडून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, तरीही त्यांना संघात समाविष्ट करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जाते आहे. यासंदर्भात बोलताना, योग्य नियोजनानुसार सर्व खेळाडूंना हळूहळू मैदानात उतरवले जाईल आणि स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी सर्व खेळाडू उपलब्ध असतील, अशी प्रतिक्रिया न्यूझीलंड बोर्डाकडून देण्यात आली आहे..T20 World Cup 2026 तोंडावर असताना बांगलादेशचा भारतात खेळायला येण्यास नकार! ICC कडे नेमकी काय केली विनंती? वाचा.याशिवाय न्यूझीलंड संघात आक्रमक सलामीवर फलंदाज फिन अॅलन याचंदेखील पुनरागमन झालं आहे. त्याने मार्च 2025 शेवटचा सामना खेळला होता. मात्र,तेव्हापासून तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये खेळत होत. तेथील प्रदर्शनानंतर आता त्याला थेट विश्वकपच्या संघात संधी देण्यात आली आहे. फिन अॅलनने MLC 2025 मध्ये सॅन फ्रान्सिस्को युनिकॉर्न्सकडून खेळताना ५१ चेंडूंमध्ये १५१ धावा केल्या होत्या. याच सामन्यात त्याने १९ षटकार ठोकले होतो. तसेच त्याने ३४ चेंडूंमध्ये शतक पूर्ण केलं होतं..दरम्यान, टी२० विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंड संघ भारत दौऱ्यावर येणार असून दोन्ही संघांमध्ये ५ टी२० सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेच्या माध्यमातून न्युझीलंड संघ विश्वकप स्पर्धेसाठी तयारी करणार आहे. यंदाचा टी20 विश्वचषक भारत आणि श्रीलंका येथे होणार असून, सर्व सामने या दोन्ही देशांमध्येच खेळवले जातील..T20 World Cup: टी-२० वर्ल्डकप २०२६ साठी दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे संघांची घोषणा; नव्या चेहऱ्यांना संधी, पाहा संपूर्ण टीम.न्यूझीलंडचा संघमिचेल सॅन्टनर (कर्णधार), फिन अॅलन, मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, डॅरिल मिचेल, अॅडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सिफर्ट, ईश सोढीट्रॅव्हलिंग रिझर्व्ह : काइल जेमिसनसाखळी फेरीतील न्यूझीलंडचे सामने८ फेब्रुवारी : अफगाणिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड – चेन्नई१० फेब्रुवारी : न्यूझीलंड विरुद्ध यूएई१४ फेब्रुवारी : न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका१७ फेब्रुवारी : न्यूझीलंड विरुद्ध कॅनडा – चेन्नई.