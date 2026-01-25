T20 World Cup 2026 : बाबर-शाहीनचं पुरनागमन, तर रऊफ-रिझवानला डच्चू; टी-२० विश्वकपसाठी पाकिस्तान संघाची घोषणा...

Pakistan announce 15-member squad for T20 World Cup 2026 : आगामी टी-२० विश्वकप स्पर्धेसाठी पाकिस्तानने १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. या संघाचं नेतृत्व सलमान अली आगा करणार आहेत. तर खराब फॉर्म असूनही बाबर आझमला संघात स्थान देण्यात आले आहे. दुसरीकडे स्टार वेगवान गोलंदाज हारिस रऊफ आणि यष्टीरक्षक मोहम्मद रिझवान यांना मात्र संघातून वगळण्यात आले आहे. .हारिस रऊफच्या अनुपस्थितीत वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी शाहीन शाह आफ्रिदी, नसीम शाह आणि मोहम्मद वसीम ज्युनियर यांच्यावर असणार आहे. फिरकीपटू म्हणून अबरार अहमदचा संघात समावेश कऱण्यात आला आहे. या स्पर्धेत शादाब खानची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. शादाब खानसह फहीम अशरफ आणि मोहम्मद नवाज हे अष्टपैलू खेळाडूदेखील संघात आहेत..T-20 World Cup : नवीन उल हक, नबीचे पुनरागमन; टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेसाठी अफगाणचा संघ जाहीर.तसेच फलंदाजीची धुरा बाबर आझम, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब आणि सलमान अली आगा यांच्या आहे. याशिवाय उस्मान खानला बॅकअप विकेटकिपर म्हणून संघात स्थान देण्यात आलं आहे. हाच संघ २९ जानेवारीपासून ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे..T20 World Cup 2026 : न्यूझीलंडचा संघ जाहीर; रोहित शर्माचा मित्र कर्णधार, एकाच डावात १९ सिक्स मारणाराही फलंदाजही परतला.टी-२० विश्वकप स्पर्धा ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून पाकिस्तान त्यांचे सर्व सामने श्रीलंकेत खेळणार आहे. पाकिस्तान संघ ‘ग्रुप ए’मध्ये असून या गटात भारतासह नेदरलँड्स, अमेरिका आणि नामिबिया हे संघ आहेत. पाकिस्तान ७ फेब्रुवारी रोजी त्यांचा पहिल्या सामन्यात नेदरलँड्सविरुद्ध खेळणार आहे. तर भारत पाकिस्तान हाय व्होल्टेज सामना १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे खेळवला जाणार आहे..टी-२० विश्वकपसाठी पाकिस्तानचा संघ :सलमान अली आगा (कर्णधार), अबरार अहमद, बाबर आझम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (यष्टीरक्षक), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (यष्टीरक्षक), सईम अयूब, शाहीन शाह आफ्रिदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.