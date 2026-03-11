क्रीडा

T20 World Cup 2026 Prize Money : वर्ल्डकप विजेत्या खेळाडूंना मिळणार प्रत्येकी ६ कोटी रुपये, गौमत गंभीरला किती?

BCCI announced ₹131 crore prize money : बक्षिसाची रक्कम खेळाडूंप्रमाणेच सपोर्ट स्टाफमध्येही विभागली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूला नेमके किती पैसे मिळणार, याची चर्चा क्रिकेट वर्तुळात सुरू झाली आहे.
टी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर बीसीसीआयने टीम इंडियासाठी १३१ कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची घोषणा केली होती. आता या बक्षिसाच्या वाटपाबाबत महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. ही रक्कम खेळाडूंप्रमाणेच सपोर्ट स्टाफमध्येही विभागली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूला नेमके किती पैसे मिळणार, याची चर्चा क्रिकेट वर्तुळात सुरू झाली आहे.

