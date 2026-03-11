T20 World Cup 2026 Prize Money : वर्ल्डकप विजेत्या खेळाडूंना मिळणार प्रत्येकी ६ कोटी रुपये, गौमत गंभीरला किती?

टी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर बीसीसीआयने टीम इंडियासाठी १३१ कोटी रुपयांच्या बक्षिसाची घोषणा केली होती. आता या बक्षिसाच्या वाटपाबाबत महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहे. ही रक्कम खेळाडूंप्रमाणेच सपोर्ट स्टाफमध्येही विभागली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूला नेमके किती पैसे मिळणार, याची चर्चा क्रिकेट वर्तुळात सुरू झाली आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, १३१ कोटी रुपयांपैकी ९० कोटी रुपये खेळाडूंमध्ये वाटप केले जाणार आहेत. त्यानुसार, १५ खेळाडूंना प्रत्येकी ६ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच उर्वरित ४१ कोटी रुपये सपोर्ट स्टाफमध्ये वाटप केले जाणार आहेत. यात मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर, फलंदाजी प्रशिक्षक सितांशु कोटक, सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डेस्काथे, गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल आणि क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक टी. दिलीप यांचा समावेश आहे. याशिवाय थ्रो-डाउन स्पेशालिस्ट, स्ट्रेंथ अँड कंडिशनिंग कोच तसेच टीम डॉक्टर यांनाही या बक्षिसातून हिस्सा मिळणार आहे..वर्ल्ड कपमध्ये भारताकडून पराभव जिव्हारी, पाकिस्तानच्या प्रत्येक खेळाडूला भरावा लागणार मोठा दंड; PCB करणार वसुली.टीम इंडियाच्या सपोर्ट स्टाफची नेमकी संख्या निश्चित नसली, तरी प्रत्येक सदस्याला अंदाजे २ ते ३ कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळू शकते, अशी माहिती आहे. खरं तर बीसीसीआयने बक्षीस जाहीर करण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही विजेत्या संघासाठी बीसीसीआयने मोठी रक्कम जाहीर केली आहे. २०२४ मध्ये टी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर १२५ कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजयानंतरही ५८ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा टी-२० वर्ल्ड कप जिंकत भारतीय खेळाडूंवर पैशांचा वर्षाव झाला आहे..BCCI Rewards T20 WC Champions: वर्ल्ड कप जिंकून इतिहास रचणाऱ्या भारतीय संघाला १३१ कोटींचं बक्षीस; सूर्याची टीम झाली मालामाल.दरम्यान, भारतीय संघाने सलग दोनदा आणि एकूण तीन वेळा टी-२० वर्ल्ड कप जिंकण्याची कामगिरी केली आहे. २००७ मध्ये पहिल्यांदा भारतीय संघाने टी-२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत भारताने दुसऱ्यांदा विश्वविजेतेपद मिळवले. आता २०२६ मध्ये न्यूझीलंडला पराभूत करत भारताने तिसऱ्यांदा टी-२० वर्ल्ड कपवर आपले नाव कोरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.