क्रीडा
T20 World Cup : कदाचित नवा चेंडू टाकेन; पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याबाबत वरुण चक्रवर्तीचे भाष्य
नवी दिल्ली - गोलंदाजीतील काही विविधता मी सध्या अभ्यासतो आहे. योग्य लय सापडली, तर कदाचित पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात मी तो नवा चेंडू टाकू शकतो. नवीन विकसित केलेले अस्त्र कधी वापरायचे हा सगळा निर्णय सामन्यात त्या क्षणी विश्वास कसा वाटतो आहे याचा भाग असेल, असे मत भारताचा हुकमी फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्तीने व्यक्त केले.