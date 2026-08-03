Taipei Open 2026: भारताच्या तन्वी शर्माचे पहिलेच विजेतेपद; वयाच्या १७व्या वर्षी तैपई ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेत घवघवीत यश

तैपई सिटी: भारताची सतरावर्षीय कन्या तन्वी शर्मा हिने रविवारी देदीप्यमान कामगिरी करीत तैपई ओपनम सुपर ३०० या बॅडमिंटन स्पर्धेतील महिला एकेरीमध्ये विजेतेपदावर मोहर उमटवली. तिने व्हीएतनामच्या सहाव्या मानांकित थूय लिन्ह एनगुयेन हिला सरळ दोन गेममध्ये पराभूत केले आणि अजिंक्यपदावर नाव कोरले..तन्वी शर्मा-थूय लिन्ह एनगुयेन यांच्यामधील लढतीच्या सुुरुवातीपासूनच भारतीय खेळाडूचे वर्चस्व दिसून आले. भारताच्या युवा खेळाडूने पहिल्या गेममध्ये ४-१ अशी आघाडी घेत आश्वासक सुरुवात केली. त्यानंतर क्रॉस कोर्टवरील आक्रमक स्मॅशेसच्या जोरावर तन्वी शर्माने १०-२ अशी वाटचाल केली. यानंतर तिच्याकडून चुका झाल्या; मात्र ब्रेकला जात असताना तिच्याकडे तीन गुणांची आघाडी होती..Pokhari Water Conservation: डोंगरावर बांधला तलाव, साचले १० लाख लिटर पाणी ; तहानलेल्या प्राण्यांसाठी आणि वृक्षसंवर्धनासाठी तरुणांचा श्रमदानातून स्वयंस्फूर्तीने पोखरीजवळ उपक्रम .तन्वी शर्मा हिने ब्रेकनंतर धडाकेबाज स्मॅशेस मारत १५-९ अशी आघाडी प्राप्त केली. नेटजवळील चुकीच्या फटक्यांमुळे तिला काही गुण गमवावेही लागले. अखेर पहिला गेम २१-१६ असा जिंकण्यात तिला यश मिळाले. तन्वी शर्मा हिने अंतिम फेरीच्या लढतीत १-० अशी आघाडी मिळवली..दुसऱ्या गेमच्या सुरुवातीला व्हीएतनामच्या खेळाडूने ३-० अशी आघाडी मिळवली; मात्र तन्वी शर्मा हिने दमदार पुनरागमन करताना ३-३ अशी बरोबरी साधली. तसेच ब्रेकला जात असताना ११-८ अशी आघाडी वाढवली. त्यानंतर १५-१०, १८-१२ आणि १९-१२ अशी आघाडी घेत २१-१६ अशा फरकाने दुसरा गेमही आपल्या नावावर केला. तन्वी शर्मा हिने ही लढत ३६ मिनिटांमध्ये जिंकली..Sunetra Pawar: सुनेत्रा पवारांच्या 'दादा स्टाइल'नं जिंकलं मन, बारामतीला दिलं मोठं गिफ्ट, अन् कंठ दाटला.. .तन्वी शर्मा हिला सध्या पार्क तेई सँग यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे. दोन वेळा ऑलिंपिक पदक जिंकणाऱ्या पी. व्ही. सिंधू हिला त्यांनी मार्गदर्शन केलेले आहे. तसेच तैपई ओपन ही स्पर्धा जिंकणारी तन्वी शर्मा ही साईना नेहवालनंतरची महिला खेळाडू ठरली आहे. साईना नेहवाल हिने २०१८मध्ये या स्पर्धेचे महिला एकेरीचे विजेतेपद पटकावले होते. तन्वी शर्मा हिने मागील वर्षी अमेरिकन ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेत उपविजेतेपद पटकावले होते..सर्वात लहान खेळाडूतन्वी शर्मा हिने १७ वर्षे व २२२ दिवसांची असताना तैपई ओपन या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठली. अशी कामगिरी करणारी ती पहिलीच खेळाडू आहे. जागतिक ज्युनियर बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये दोन पदके जिंकणारी ती पहिलीच भारतीय खेळाडू होती, हे विशेष. आशियाई सांघिक अजिंक्यपद स्पर्धेत पदक जिंकलेल्या भारतीय संघाची ती सदस्यही होती. ती ज्युनियर जागतिक स्तरावर पहिल्या क्रमांकावरही विराजमान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.