Team India Sponsor : कोण घेणार Dream 11 ची जागा? आशिया चषकात कशी असेल टीम इंडियाची जर्सी? मोठी अपडेट समोर...

After Dream11 exit due to gaming bill, BCCI explores Toyota and fintech startup as Team India's new jersey sponsor ahead of Asia Cup 2025 : देशात ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन आणि रेग्युलेशन बिल 2025 लागू करण्यात आलं आहे. त्यानुसार रिअल मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. याचा सर्वात मोठा फटका ड्रीम ११ सारख्या अॅपला बसला आहे. विशेष म्हणजे हीच कंपनी टीम इंडियाची स्पॉन्सर आहे. त्यामुळे बीसीसीआयने आता ड्रीम ११ बरोबरचा करारही संपुष्टात आणला आहे. अशा परिस्थिती आशिया चषकापूर्वी टीम इंडियाला नव्या स्पॉन्सरची गरज आहेत. .ड्रीम ११ ने बीसीसीआयसोबत 358 कोटींचा करार केलाय. आयपीएल आणि टीम इंडियाच्या स्पॉन्सरशिपसह ड्रीम ११ आणि माय ११ सर्कलने मिळून जवळपास एक हजार कोटींचं योगदान दिलं आहे. पण ऑनलाइन गेमिंग बिल लागू झाल्यामुळे बीसीसीआयने हा करार संपवला आहे..R Ashwin Retirement: IPL निवृत्तीनंतर काय करणार अश्विन? परदेशात खेळायचे असेल, तर BCCI चा नियम काय?.ड्रीम ११ नंतर टीम इंडिया नवा स्पॉन्सर कोण असेल? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. अशात यासंदर्भात मोठी अपडेट समोर आली आहे. यासंदर्भात बीसीसीआयच्या कार्यालयात एक महत्त्वाची बैठक झाल्याचं पुढे आलं आहे. बीसीसीआयचे कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली असून या बैठकीत नव्या स्पॉन्सर्सवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे..रोहित शर्माने वन डे वर्ल्ड कप २०२७ खेळू नये, ही BCCI ची इच्छा! माजी फलंदाजाचा गौप्यस्फोट; म्हणाला, विराटसाठीही.....मिळालेल्या माहिनुसार, जपानी ऑटोमोबाईल कंपनी 'टोयटा' आणि एका फिनटेक स्टार्ट-अप कंपनीने स्पॉन्सरशिपमध्ये रस दाखवल्याचं सांगण्यात येत आहे. स्पॉन्सरशिप 2027 वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत कायम राहिली, असा बीसीसीआयचा प्रयत्न आहे. मात्र, यासंदर्भात अधिकृत प्रक्रिया अद्याप सुरु झाली नसल्याची माहिती आहे.