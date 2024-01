Ind vs Afg T20 Series : भारतीय क्रिकेट संघाला पुन्हा मिळणार नवा कर्णधार? सूर्या अन् पांड्या अनफिट

रोहित, हार्दिक आणि सूर्या यांच्या अनुपस्थितीत भारताकडे किमान तीन नावे असतील ज्यांनी टी-20 संघात भारताचे नेतृत्व केले आहे. जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल आणि ऋतुराज गायकवाड अशी ही नावे आहेत. रोहित आणि विराटप्रमाणेच केएल राहुल आणि बुमराह यांनाही टी-20 मालिकेत विश्रांती दिली जाण्याची शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीत बीसीसीआयसमोर (BCCI) एकच पर्याय उरला आहे तो म्हणजे ऋतुराज गायकवाड, ज्यांनी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत संघाची कमान सांभाळली आहे. जिथे त्यांच्यासोबत बहुतेक ज्युनियर खेळाडू होते. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या संघात त्याचे अनेक वरिष्ठ सहकारीही पाहायला मिळतात.

शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांच्या उपस्थितीत ऋतुराज गायकवाड यांच्याकडे कमान सोपवण्याची शक्यता कमीच वाटत आहे. अशा परिस्थितीत श्रेयस अय्यर किंवा शुबमन गिल यांच्याकडे टी-२० संघाचे कर्णधारपद सोपवले जाण्याची शक्यता आहे.( Shubman Gill is likely to be handed the captaincy of the T20 team) किंवा बोर्ड ही जबाबदारी अन्य एखाद्या खेळाडूकडे सोपवू शकते.