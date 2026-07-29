Tejas Shirse: वेदना सहन करत तेजसची शर्यत पूर्ण करण्यासाठी शर्थ

ग्लासगो: राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत पुरुषांच्या ११० मीटर हर्डल्स शर्यतीत तेजस शिरसे शेवटच्या म्हणजे आठव्या स्थानावर आला. तरीही त्याच्या सहभागाचे कौतुक होत आहे. कारण अंतिम शर्यतीपूर्वी डाव्या पायाला झालेल्या दुखापतीमुळे प्रचंड वेदना होत असताना तो केवळ देशासाठी शर्यतीत सहभागी झाला आणि वेदना सहन करून शर्यत पूर्णही केली. .अंतिम शर्यतीच्या आधी वॉर्मअप करत असताना तेजसच्या डाव्या पायाला दुखापत (स्ट्रेस फ्रॅक्चर) झाली. त्यामुळे त्याने संघाच्या फिजीओला दुखापतीवर वेदनाशमन टेप लावण्यास सांगितले आणि तो स्पर्धेत सहभागी झाला. प्रारंभ रेषेवर उभा राहिल्यानंतर त्याच्या चेहऱ्यावर वेदना स्पष्ट जाणवत होत्या..MCC License Suspended: मुंबईतील क्रिकेट संघटनांना तुकाराम मुंढेंचा दणका, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियासह ५ क्लबचे परवाने निलंबित.पहिला अडथळा (हर्डल) पार केल्यानंतर वेदना आणखी वाढल्या, मात्र शर्यत सोडायची नाही हा निर्धार केला असल्याने त्याने १५.३९ सेकंदात शर्यत पूर्ण केली आणि लंगडतच मैदान सोडले. प्राथमिक फेरीत त्याने १३.७६ सेकंद अशी वेळ नोंदवून अंतिम फेरी गाठली होती. हर्डल्स शर्यतीत अंतिम फेरी गाठणारा तो पहिला भारतीय ॲथलिट होय..BJP Leader Death : युपीचे माजी मंत्री भुर्जींचा आमदार निवासाच्या सातव्या मजल्यावरून पडून मृत्यू; नेमकं काय घडलं?.विशाल उपांत्य फेरीत पुरुषांच्या चारशे मीटर शर्यतीत टी. विशालने प्राथमिक फेरीत दुसरे स्थान मिळविताना उपांत्य फेरी गाठली. दुसरा भारतीय स्पर्धक राजेश रमेशचे आव्हान मात्र प्राथमिक फेरीतच संपले. विशालने ४६.४९ सेकंद, तर राजेश रमेशने ४७.४३ सेकंद अशी वेळ नोंदवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.