Tokyo World Athletics 2025: जागतिक ॲथलेटिक्समध्ये तेजस शिरसेची उपांत्य फेरी थोडक्यात हुकली

टोकियो : जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत प्रथमच सहभागी झालेल्या छत्रपती संभाजीनगरच्या तेजस शिरसेचे ११० मीटर हर्डल्स शर्यतीत उपांत्य फेरी गाठण्याचे स्वप्न थोडक्यात भंग झाले. त्याचप्रमाणे महिलांच्या तीन हजार मीटर स्टीपलचेस शर्यतीत पारुल चौधरी आणि पुरुषांच्या लांब उडीत श्रीशंकर मुरलीचे आव्हानही प्राथमिक फेरीतच आटोपले. .गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने आपल्या कामगिरीत सुधारणा करणाऱ्या २३ वर्षीय तेजसने आज पाचव्या हीटमधून पळताना दक्षिण आफ्रिकेच्या अँतोनिओ अलकानानंतर वेगवान प्रारंभ केला. (रिॲक्शन वेळ ०.१४७ सेकंद) मात्र, नंतर त्याला आपला वेग कायम ठेवता आला नाही. .त्याने १३.५७ सेकंदात शर्यत पूर्ण केली. उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी त्याला किमान १३.५१ सेकंद वेळ नोंदविणे आवश्यक होते. तेजसची कारकिर्दीतील सर्वोत्तम वेळ १३.४१ सेकंद अशी आहे. दोन वर्षांपूर्वी बुडापेस्ट येथे अंतिम फेरी गाठणाऱ्या श्रीशंकर मुरलीलाही प्राथमिक फेरीचा अडथळा पार करता आला नाही..डुप्लांतीसचा पोल व्हॉल्टमध्ये विश्वविक्रमस्वीडनच्या मोंडो डुप्लांतीसने ६.३० मीटर अंतर पार करताना पोल व्हॉल्टमध्ये १४ व्या वेळेस विश्वविक्रमाची नोंद केली. ६.३० मीटरवर त्याने तिसऱ्या व शेवटच्या प्रयत्नात यशस्वी उडी मारली व सलग तिसरे विश्वविजेतेपद पटकावले..त्याचे हे प्रमुख आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील आठवे सुवर्णपदक होय. यात ग्रीसच्या इम्यॅनुल करालीसने ६.०० मीटरसह रौप्य, तर ऑस्ट्रेलियाच्या कर्टिस मार्शलने ५.९५ मीटर उडी मारीत ब्राँझपदक जिंकले.