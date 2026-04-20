Thane Kabaddi 2026: ठाण्याच्या महिला कबड्डीत थरार! स्वराज्य स्पोर्ट्सने पालघरच्या विवेकचा जोरदार पराभव केला!

ठाणे : महिला विभागात स्वराज्य स्पोर्ट्स आणि पुरुष विभागात श्रीराम क्रीडा विश्वस्त यांनी श्री मावळी मंडळाने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेत विजेतेपद पटकावले. स्वराज्य स्पोर्ट्सची याशिका पुजारी व श्रीराम क्रीडा विश्वस्तचा तुषार शिंदे स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरले..ठाणे चरई येथील श्री मावळी मंडळाच्या भव्य पटांगणावर झालेल्या महिला विभागातील अत्यंत चुरशीने खेळला गेलेल्या अंतिम सामन्यात उपनगरच्या स्वराज्य स्पोर्ट्सने पूर्वार्धातील १३-१७ अशा पिछाडीवरून पालघरच्या (विरार) विवेक स्पोर्ट्सचा प्रतिकार ३७-३३ असा मोडून काढत जेतेपद आपल्याकडे खेचून आणले..हरजीत, स्वीटी, सौंदर्या यांच्या चतुरस्र खेळाच्या जोरावर विवेक स्पोर्ट्सने पूर्वार्धात लोण देत चार गुणांची आघाडी मिळवली होती; पण उत्तरार्धात त्यांना आपल्या खेळात सातत्य राखणे जमले नाही. उत्तरार्धात याशिका पुजारी, समृद्धी मोहिते यांनी आपला खेळ गतिमान करीत चढाईत भराभर गुण घेत लोणची परतफेड केली. त्यांना प्रतीक्षा तांडेलने उत्कृष्ट पकडी करीत छान साथ दिली. म्हणूनच शेवटच्या क्षणापर्यंत श्वास रोखून धरणाऱ्या या सामन्यात स्वराज्यला सरशी साधता आली..पुरुष विभागातील अंतिम सामन्यात मुंबईच्या श्रीराम क्रीडा विश्वस्त मंडळाने ठाण्याच्या ग्रीफिन्स जिमखान्याचा ३६-३० असा पराभव करीत अजिंक्यपदावर नाव कोरले. आक्रमक सुरुवात करीत पहिला लोण देत श्रीराम संघाने पहिल्या डावात २०-१२ अशी आघाडी घेत विजयाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. दुसऱ्या डावात आणखी एक लोण देत आपल्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले..स्वीटी, मनीष उत्कृष्ट खेळाडूमहिला विभागात विवेकची स्वीटी आणि स्वराज्यची समृद्धी मोहिते यांना अनुक्रमे स्पर्धेतील उत्कृष्ट चढाई आणि पकडीचे खेळाडू म्हणून घोषित करण्यात आले. पुरुष विभागात ग्रीफिन्सचा मनीष धनावडे आणि श्रीरामचा अमित सिंग यांना अनुक्रमे स्पर्धेतील उत्कृष्ट चढाई आणि पकडीचे खेळाडू म्हणून जाहीर करण्यात आले.