क्रीडा

Kabaddi Tournament 2026: ठाण्यात कबड्डीचा जल्लोष! ७३वी राज्यस्तरीय स्पर्धेला भव्य सुरुवात

Over 100 Teams to Participate in Tournament: ठाण्यात १४ एप्रिलपासून ७३वी राज्यस्तरीय पुरुष व महिला कबड्डी स्पर्धा रंगणार असून १०० हून अधिक संघांचा सहभाग आणि आकर्षक पारितोषिके जाहीर करण्यात आली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : १०१ व्या वर्षात पदार्पण करणाऱ्या श्री मावळी मंडळाच्या "७३व्या राज्यस्तरीय पुरुष व महिला गट कबड्डी स्पर्धेला" १४एप्रिल २०२६ रोजी सायं. ०५-००वा.पासून शानदार सुरुवात होईल. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असो. व ठाणे जिल्हा कबड्डी असो. च्या मान्यतेने ठाण्यातील मावळी मंडळाच्या चरई येथील भव्य पटांगणार दि. १४ ते १८ एप्रिल ५दिवसाच्या या कालावाधित हे सामने रंगतील.

