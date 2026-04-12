Kabaddi Tournament 2026: ठाण्यात कबड्डीचा जल्लोष! ७३वी राज्यस्तरीय स्पर्धेला भव्य सुरुवात

ठाणे : १०१ व्या वर्षात पदार्पण करणाऱ्या श्री मावळी मंडळाच्या "७३व्या राज्यस्तरीय पुरुष व महिला गट कबड्डी स्पर्धेला" १४एप्रिल २०२६ रोजी सायं. ०५-००वा.पासून शानदार सुरुवात होईल. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असो. व ठाणे जिल्हा कबड्डी असो. च्या मान्यतेने ठाण्यातील मावळी मंडळाच्या चरई येथील भव्य पटांगणार दि. १४ ते १८ एप्रिल ५दिवसाच्या या कालावाधित हे सामने रंगतील..राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धा या प्रथम साखळी व नंतर बाद पद्धतीने सामने खेळविले जातात. पण श्री मावळी मंडळ अशी एकमेव संघटना आहे की फक्त त्यांना राज्य संघटनेने पहिल्यापासुन सर्व सामने बाद पद्धतीने खेळविण्याची परवानगी दिली गेली आहे. या स्पर्धेत ७० पुरुष, तर ३८ महिला संघानी आपला सहभाग घेतला आहे. सहा मातीच्या क्रीडांगणावर सायंकाळच्या प्रखर विद्युत झोतात हे सामने खेळविले जातील. .या स्पर्धेत विजयी होणाऱ्या पुरुष व महिला गटातील सर्व संघाना समान पारितोषिके देण्यात येतील. अंतिम विजयी होणाऱ्या संघाना रोख रु. एकावन्न हजार(₹५१०००/-) व चषक, त्याच बरोबर उपविजयी संघाना रोख रु. एकतीस हजार(₹३१०००/-) व चषक प्रदान करण्यात येतील. उपांत्य उपविजयी सर्व संघाना रोख रु. अकरा हजार(₹११०००/-) व चषक देण्यात येईल..स्पर्धेत सर्वोत्तम ठरणाऱ्या खेळाडूना रोख रु. पाच हजार(₹५०००/-) तर स्पर्धेत उकृष्ट चढाई व पकडीच्या सर्व खेळाडूंना रोख रु.तीन हजार(₹३०००/-) देऊन गौरविण्यात येईल. अशी माहिती एका पत्रकाद्वारे मंडळाचे विश्वस्त व अध्यक्ष सुधाकर मोरे यांनी सर्व प्रसार माध्यमाना दिली.