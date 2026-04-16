Thane Kabaddi Tournament: ठाण्यात कबड्डीचा थरार! रा. फ. नाईक, टागोरनगर मित्र, ज्ञानशक्ती युवा संघांची विजयी सलामी

ठाणे : श्री मावळी मंडळाच्या राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेतील महिला विभागात रा. फ. नाईक, टागोरनगर मित्र, ज्ञानशक्ती युवा या संघांनी विजयी सलामी दिली. तसेच उत्कर्ष मंडळ, जय बजरंग वाशिंद यांना पहिल्या फेरीत विजय मिळविण्याकरिता ५-५ चढायांचा डाव खेळावा लागला..या राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेचे उद्घाटन महाराष्ट्र राज्याचे परिवाहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते करण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटना व ठाणे जिल्हा कबड्डी संघटनेच्या मान्यतेने ठाण्यातील मावळी मंडळाच्या चरई येथील भव्य पटांगणावर ही स्पर्धा खेळवण्यात येत आहे..महिला विभागातील सामन्यात रा. फ. नाईक संघाने शताब्दी स्पोर्ट्स संघाचा प्रतिकार ३४-३० असा मोडून काढला. रेखा चिकणे, भारती शेळके यांच्या चढाई पकडीच्या खेळामुळे रा. फ. नाईकने पूर्वार्धात लोण देत २१-१४ अशी आघाडी घेतली, पण उत्तरार्धात शताब्दी संघाच्या नंदिनी मौर्या, अनघा गायकवाड यांनी आपला खेळ गतिमान करीत लोणची परतफेड करीत सामन्यात चुरस निर्माण केली, पण संघाला विजयी करण्यात त्या अपयशी ठरल्या..उपनगरच्या टागोर नगर मित्र मंडळाने ठाण्याच्या प्रेरणा कलाला २७-२३ असे नमवत आगेकूच केली. प्रतीक्षा भागवत, सायली फाटक यांच्या चतुरस्त्र खेळाला या विजयाचे श्रेय जाते. प्रेरणाच्या साधना जाधवने एकाकी लढत दिली..ठाण्याच्या ज्ञानशक्ती युवा संघाने उपनगरच्या स्वस्तिक मंडळावर ४७-२८ अशी मात केली. विश्रांतीला दोन लोण देत २९-१४ अशी आघाडी घेणाऱ्या ज्ञानशक्ती संघाने विश्रांतीनंतर आणखी एक लोण देत आपला विजय सोपा केला. हिमानी गायकवाड, यतीक्षा बागडे, पौर्णिमा देवरे यांच्या झंझावाती खेळाने ज्ञानशक्ती संघाला १९ गुणांच्या फरकाने विजय मिळवता आला.