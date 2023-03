Umesh Yadav: आयपीएलवरच माझी कारकीर्द ठरणार! खुद्द उमेश यादवने दिले निवृत्तीचे संकेत?

आयपीएलला सुरुवात होण्यासाठी काही तासच राहिले आहेत. दरम्यान, वेगवान गोलंदाज उमेश यादवने टीम इंडियाला धक्का दिला आहे. निवृत्ती घेणार असल्याचे सूचक वक्तव्य यादवने केलं आहे. त्याच्या या वक्तव्यानंतर क्रिकेट जगतात चांगलीच खळबळ माजली आहे. (This Can Be My Last World Cup Umesh Yadav ODI world cup )

आज तकला दिलेल्या मुलाखतीत उमेश यादव बोलत होता. माझ्या डोक्यात एक वेगळाच विचार सुरु आहे. वर्ल्ड कप चार वर्षातून एकदा येतो. कदाचित हा माझा अखेरचा वर्ल्ड कप असेल. त्यामुळे आयपीएलमध्ये माझी सर्वोत्तम कामगिरी देण्याचा माझा प्रयत्न असेल. असं सूचक वक्तव्य यादवने केल आहे.

तसेच, मला आयपीएलमध्ये संधी मिळेल आणि आणखी चार वर्षे वाट पाहण्याऐवजी मला यावेळी भारताच्या विश्वचषक संघात स्थान मिळेल, अशी आशा करतो. असही उमेश यादव यावेळी म्हणाला.

उमेश यादवने 2011 मध्ये टीम इंडियाकडून कसोटी पदार्पण केले होते. भारतीय भूमीवर 100 बळी घेणाऱ्या मोजक्या भारतीय गोलंदाजांपैकी तो एक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तो एकदिवसीय संघातून बाहेर आहे. उमेशचा इंडियाच्या अनेक विजयात मोलाचा वाटा उचलला.

उमेश यादवने टीम इंडियासाठी 56 टेस्टमध्ये 168 विकेट घेतल्या आहेत. त्याने 75 एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 106 विकेट घेतल्या आहेत. तर 9 टी-20 मध्ये या गोलंदाजाने 12 विकेट घेतल्या आहेत. उमेश यादवने आयपीएलमध्ये आतापर्यंत 133 सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने 135 फलंदाजांना बाद केले आहे.