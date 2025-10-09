क्रीडा

Pro Kabaddi League 2025: यु मुम्बा प्रो कबड्डी लीग बाद फेरीत; बंगाल वॉरियर्सवर ३६-२७ विजयाने पाचव्या स्थानी झेप

PKL Playoffs: प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेत यु मुम्बाने बंगाल वॉरियर्सवर ३६-२७ असा विजय मिळवत पाचव्या स्थानावरून बाद फेरीत प्रवेश केला. अजित चौहानच्या चढाया व सुनिल कुमारच्या बचावाच्या जोरावर संघाने सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण राखले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : प्रो कबड्डी लीग स्पर्धेत बाद फेरीत प्रवेश करण्याचा अखेरचा मान यु मुम्बाने मिळविला. लीगच्या ११व्या पर्वात मंगळवारी झालेल्या सामन्यात यु मुम्बाने बंगाल वॉरियर्सचा ३६-२७ असा पराभव केला. या विजयाने यु मुम्बाने गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर झेप घेतली. यु मुम्बा संघाने सातव्या पर्वानंतर प्रो कबड्डी लीगच्या बाद फेरीत प्रवेश केला.

