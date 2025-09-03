US Open 2025 : यानिक सिनर उपांत्यपूर्व फेरीत, अमेरिकन ओपन; बुबलिकवर सहज मात

न्यूयॉर्क : गतविजेत्या यानिक सिनर याने सोमवारी मध्यरात्री झालेल्या अमेरिकन ओपन या टेनिस ग्रँडस्लॅममधील पुरुष एकेरीच्या लढतीत ॲलेक्झँडर बुबलिक याच्यावर सरळ तीन सेटमध्ये मात केली आणि उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला..यानिक सिनरला या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेसाठी अव्वल मानांकन देण्यात आले आहे. यंदाच्या मोसमात यानिक सिनरला दोनच खेळाडूंकडून हार पत्करावी लागली आहे. कार्लोस अल्काराझ व ॲलेक्झँडर बुबलिक या दोन खेळाडूंनी यानिक सिनरला पराभूत केले आहे..ॲलेक्झँडर बुबलिक याने जर्मनीत झालेल्या ग्रासकोर्टवरील स्पर्धेमध्ये यानिक सिनर याला पराभूत केले होते, मात्र अमेरिकन ओपन ग्रँडस्लॅममध्ये यानिक सिनर-ॲलेक्झँडर बुबलिक यांच्यामधील लढत हार्डकोर्टवर पार पडली. यानिक सिनर याने या लढतीत ६-१, ६-१, ६-१ अशी तीन सेटमध्ये बाजी मारली. इटलीच्या या पठ्ठ्याने एक तास व २१ मिनिटांमध्ये विजयाला गवसणी घातली..यंदा फ्रेंच ओपन ग्रँडस्लॅमचे विजेतेपद पटकावणारी अमेरिकेची कोको गॉफ हिला पराभवाचा धक्का बसला. २३वी मानांकित नाओमी ओसाका हिने कोको गॉफ हिला ६-३, ६-२ असे सरळ दोन सेटमध्ये नमवले. नाओमी ओसाका हिने एक तास व चार मिनिटांमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूला नमवले..स्विअतेकचीही आगेकूचदुसरी मानांकित इगा स्विअतेक हिनेही महिला एकेरी विभागात आगेकूच केली. इगा स्विअतेक हिने इकतेरिना ॲलेक्झँड्रोव्हा हिला सरळ दोन सेटमध्ये पराभूत केले. तिने ६-३, ६-१ असा विजय संपादन केला. तिने एक तास व चार मिनिटांत विजयावर मोहर उमटवली..हार्डकोर्टवरील विजयाची मालिकायानिक सिनर याची हार्डकोर्टवरील विजयाची मालिका वाढत चालली आहे. त्याने सलग २५ सामन्यांमध्ये विजय संपादन केले आहेत. यामध्ये दोन ऑस्ट्रेलियन ओपन व एक अमेरिकन ओपन स्पर्धा जेतेपदांचा समावेश आहे. आता उपांत्यपूर्व फेरीत त्याच्यासमोर इटलीच्या लोरेंझो मुसेटी याचे आव्हान असणार आहे. यानिक सिनर-लोरेंझो मुसेटी यांच्यामधील उपांत्यपूर्व फेरीसह ॲलेक्स दी मिनॉर-फेलिक्स ॲगर एलियासिम यांच्यामध्ये अन्य उपांत्यपूर्व फेरीची लढत पार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.