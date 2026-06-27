FIFA World Cup: बाद फेरी निश्चित असलेल्या अमेरिकेची हार; आव्हान संपलेल्या तुर्कीये संघाचा धक्कादायक विजय

लॉस एंजेलिस: विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतले आव्हान अगोदरच संपुष्टात आलेल्या तुर्कीये संघाने जाता जाता अखेरच्या साखळी सामन्यात अमेरिकेचा ३-२ असा पराभव केला. या पराभवाचा अमेरिका संघावर परिणाम झाला नसला तरी त्यांची विजयी मालिका खंडित झाली..२००२ नंतर तुर्कीयेचा हा विश्वकरंडक स्पर्धेतला पहिला विजय आहे, परंतु त्यामुळे त्यांच्या स्पर्धेतील भवितव्यावर काहीच परिणाम झाला नाही, मात्र अमेरिकेला पराभूत करण्याचे समाधान मिळवले. हा सामना बरोबरीत सुटला असता परंतु भरपाई वेळेच्या अंतिम क्षणी शेवटची कीक असताना कान अयान याने सनसनाटी गोल केला आणि सामन्याचा निकाल बदलला. सामन्याच्या तिसऱ्या मिनिटाला पहिला गोल स्वीकारणाऱ्या तुर्कीयने अखेरच्या क्षणी गोल केला त्यामुळे सामना नाट्यमय झाला..Cabinet Expansion : मोदी कॅबिनेटमध्ये होणार मोठा गेमचेंजर! सर्वांच्या नजरा 'या' दोन नावांवर, अमित शाहांच्या भेटीनंतर दिल्लीत खळबळ!.यजमान असलेल्या अमेरिकेने पहिले दोन सामने थाटात जिंकून बाद फेरीत अगोदच निश्चित केली होती. तुर्कीये विरुद्धही त्यांचा विजय अपेक्षित होता. स्टेडियममध्ये ७० हजार प्रेक्षकांची उपस्थिती होती. त्यामुळे वातावरण अमेरिकेच्या बाजूने होते त्यात हॉलीवूड स्टार्सहीनीही उपस्थिती लावल्यामुळे अमेरिकेचे खेळाडूही जोषात होते. सामन्याच्या निकालाचा परिणाम होणार नसल्यामुळे अमेरिका संघ व्यवस्थापनाने तब्बल नऊ बदल केले. यातच ऑस्टन ट्रस्टी याने तिसऱ्याच मिनिटाला (२ मिनिट १३ सेकंद) गोल करून सामन्याला उत्साह वाढवला होता. अमेरिकेच्या विश्वकरंडक फुटबॉल इतिहासातला हा दुसऱ्या क्रमांकाचा वेगवान गोल ठरला. २०१४ मध्ये क्लेंट डेम्पेसी याने ३० व्या सेकंदाला वेगवान गोल केला होता..Pali Flyover Construction Update : 34 ते 35 खांब आणि नवा आराखडा! मुंबई-गोवा हायवेवरील पाली उड्डाणपूल कधी सुरू होणार? समोर आली मोठी अपडेट.तुर्कीये संघाने स्वीकारलेल्या या गोलाची लगेचच परतफेड केली. १० व्या मिनिटाला अर्दा गुलर याने तुर्कीये संघाचा यंदाच्या स्पर्धेत ला पहिला गोल केला. त्यानंतर यिलमाझने ३१ व्या मिनिटाला अमेरिकेच्या गोलरक्षकाला चकवले. बघता बघता तुर्कीये संघ २-१ असे आघाडीवर गेला. उत्तरार्धानंतर लगेचच सेबॅस्टियन बर्हाल्टर याने २० यार्डावरून शानदार गोल केला आणि अमेरिकेला बरोबरी साधून दिली. त्यानंतर राखीव खेळाडू म्हणून मैदानात आलेल्या अमेरिकेच्या ख्रिस्टियन पुलिसीक तीन वेळा तरी गोल करण्याच्या जवळ गेला होता. सामना बरोबरीत सुटणार असे चित्र निर्माण झाले होते. आठ मिनिटांचा भरपाई वेळ देण्यात आला. त्यातही गोल होण्याची चिन्हे दिसत नव्हती, मात्र अंतिम क्षणी मिळालेल्या कीकवर कान अयानने गोल करीन तुर्कीये प्रेक्षकांना जाता जाता आनंद साजरा करण्याची संधी दिली.अमेरिकेचा सामना बोस्नियाविरुद्धड गटात अमेरिकेचा संघ सहा गुणांसह अव्वल राहिला. ऑस्ट्रेलियाला दुसरे स्थान मिळाले. अमेरिकेचा बाद फेरीतील सामना बोस्निया हर्गेंगोविना संघाविरुद्ध २ तारखेला होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.