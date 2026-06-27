क्रीडा

FIFA World Cup: बाद फेरी निश्चित असलेल्या अमेरिकेची हार; आव्हान संपलेल्या तुर्कीये संघाचा धक्कादायक विजय

Türkiye Stun USA with Last-Minute Winner: बाद फेरीत स्थान निश्चित असतानाही अमेरिकेला तुर्कीयेकडून ३-२ असा धक्कादायक पराभव स्वीकारावा लागला.
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esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लॉस एंजेलिस: विश्वकरंडक फुटबॉल स्पर्धेतले आव्हान अगोदरच संपुष्टात आलेल्या तुर्कीये संघाने जाता जाता अखेरच्या साखळी सामन्यात अमेरिकेचा ३-२ असा पराभव केला. या पराभवाचा अमेरिका संघावर परिणाम झाला नसला तरी त्यांची विजयी मालिका खंडित झाली.

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