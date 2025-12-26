Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशीचा टी-२० विश्वचषक संघात समावेश होणार? सर्वात मोठी अपडेट, कुणी केली मागणी?

माजी भारतीय कर्णधार आणि राष्ट्रीय निवड समितीचे माजी अध्यक्ष कृष्णमाचारी श्रीकांत यांनी बीसीसीआयला वैभव सूर्यवंशी या तरुण प्रतिभेला लवकरात लवकर वरिष्ठ संघात स्थान देण्याची जोरदार मागणी केली आहे. सचिन तेंडुलकरच्या करिअरचे उदाहरण देत श्रीकांत यांनी सांगितले की, सचिनने अवघ्या १६व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते आणि वैभवलाही त्याच प्रकारे संधी देण्याची वेळ आली आहे..टी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणाटी-२० विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा आधीच झाली असली तरी श्रीकांत यांचे मत आहे की, निवडकर्ते आता तरी वैभवच्या कामगिरीकडे गांभीर्याने लक्ष देऊ शकतात आणि त्याला विश्वचषक संघात समाविष्ट करण्याचा विचार करू शकतात. ते म्हणाले, उशीर झाला तरीही या तरुण खेळाडूला संधी देणे शक्य आहे.वैभव सूर्यवंशीने वयोगट क्रिकेट तसेच स्थानिक स्पर्धांमध्ये अतिशय जलद प्रगती केली आहे. त्याचे तंत्रज्ञान आणि धावांसाठी असलेली तळमळ इतरांपेक्षा वेगळे आहे, असे श्रीकांत यांचे निरीक्षण आहे. वैभवने अनेर वरिष्ठ खेळाडूंसमोरही आपली क्षमता सिद्ध केली असून तो उच्चस्तरीय क्रिकेटमध्ये सहज जुळवून घेऊ शकतो..Vaibhav Suryavanshi : नाद करू नका...! वैभवने आणखी एक विश्वविक्रम केला नावावर; जगात असा पराक्रम कोणालाच नाही जमलाय.वैभवने इतिहास रचलाविजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बिहारचे प्रतिनिधित्व करताना वैभवने इतिहास रचला. पहिल्याच लिस्ट ए सामन्यात त्याने फक्त ८४ चेंडूंमध्ये १९० धावा फटकावल्या आणि अवघ्या ३६ चेंडूत शतक झळकावले. यामुळे तो लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक ठोकणारा सर्वात तरुण फलंदाज ठरला.श्रीकांत यांना वैभवच्या वेगवेगळ्या फॉरमॅटमधील सातत्यपूर्ण कामगिरीने विशेष प्रभावित केले आहे. आपल्या युट्यूब चॅनलवर बोलताना ते म्हणाले, “हा मुलगा सर्वत्र शतके करतो आहे. आयपीएल असो किंवा अंडर-१९ संघ असो, सर्व ठिकाणी तो चमकतो आहे. हा खेळाडू प्रत्येक प्रकारच्या सामन्यात आणि प्रत्येक प्रतिस्पर्ध्याला हरवतो आहे.”.आता बराच उशीर झाला असेलश्रीकांत पुढे म्हणाले, “मी गेल्या वर्षीच सांगितले होते की त्याला टी-२० विश्वचषकासाठी संधी द्यावी. आता बराच उशीर झाला असेल, तरीही निवडकर्ते त्याला संघात घेऊ शकतात. या मुलामध्ये प्रचंड प्रतिभा आहे आणि त्याला लवकरात लवकर भारतीय संघात आणले पाहिजे.”.सचिन तेंडुलकरनेही लहान वयातच पदार्पण केले होतेलोक त्याला आणखी वेळ द्या, आणखी खेळू द्या असे म्हणतात, पण सचिन तेंडुलकरनेही लहान वयातच पदार्पण केले होते, याकडे लक्ष वेधत श्रीकांत यांनी स्पष्ट केले की, क्रिकेटमध्ये वैभवसाठीही असाच मार्ग अवलंबता येईल. प्रत्येक स्तरावर शतके करणाऱ्या या तरुणाला आता प्रतीक्षा न करता संधी देण्याची गरज आहे..Video : Vaibhav Suryavanshi ला 'राष्ट्रीय बाल पुरस्कार'! १४ व्या वर्षात पठ्ठ्याने गाजवलंय क्रिकेटचं मैदान, विजय हजारे ट्रॉफीतून घेतली माघार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.