Vaibhav Suryavanshi: स्वप्नपूर्तीचा आनंद ; वैभव सूर्यवंशी; भारतीय संघात निवड झाल्यानंतर युवा फलंदाज भावुक

नवी दिल्ली: पंधरावर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याला आयर्लंड व इंग्लंड या दोन देशांविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघात स्थान देण्यात आले आहे. भारतीय संघात स्थान मिळाल्यानंतर वैभव सूर्यवंशी भावुक झाला. तो म्हणाला की, भारतीय संघामधून खेळण्याचे स्वप्न लहानपणापासून बघितले होते. आता ते पूर्ण झाले आहे. माझ्या मनातील भावना शब्दांत वर्णन करू शकत नाही..१९ वर्षांखालील संघामधून नेत्रदीपक कामगिरी करणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्समधून खेळताना ७७६ धावांचा पाऊस पाडला. त्यानंतर त्याला भारतीय संघात स्थान देण्यात आले आहे. भारत-आयर्लंड यांच्यामधील दोन टी-२० सामने (२६, २८ जून) व भारत-इंग्लंड यांच्यामधील पाच टी-२० सामने (१ ते ११ जुलै) या दोन मालिकांसाठी त्याची निवड करण्यात आली आहे..Mumbai Rain Red Alert : मुंबईला पावसाचा तडाखा! कांदिवली, मालाडमध्ये ढगफुटीसदृश पाऊस; हवामान खात्याकडून 'रेड अलर्ट' जारी, पुढील 3 तास महत्त्वाचे.वैभव सूर्यवंशी याने राष्ट्रीय संघामध्ये निवड झाल्यानंतर भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, मी हातामध्ये पहिल्यांदा बॅट घेतली ते भारतासाठी पुढे जाऊन खेळण्याच्या ध्येयानेच. सरावासाठी क्रिकेट ग्राउंड गाठायचो तेही देशामधून खेळण्यासाठीच. आता भारतीय संघात स्थान मिळाले आहे. स्वप्नपूर्ण झाल्याची भावना मनामध्ये निर्माण झाली आहे. शब्दांत वर्णन करू शकत नाही..Lionel Messi: निवृत्ती ते विश्वविक्रम, लिओनेल मेस्सीची लक्षवेधक भरारी.टीम इंडियाच्या जर्सीने भारावलोवैभव सूर्यवंशी याने टीम इंडियाची जर्सी मिळाल्यानंतर भारावलो असल्याचे आवर्जून सांगितले. तो म्हणाला की, ‘‘माझे नाव असलेले टीशर्ट बॉक्समधून बाहेर काढल्यानंतर आनंदी झालो. टी-शर्ट पाहताच मला एखाद्या स्वप्नासारखे वाटले. माझ्या चेहऱ्यावरचे हसू काही केल्या थांबत नव्हते. कधीकधी अशा काही गोष्टी घडतात, ज्यांची आपण कधी कल्पनाही केलेली नसते; आणि जेव्हा त्या खरोखर घडतात, तेव्हा नेमकी काय प्रतिक्रिया द्यावी हेच समजत नाही’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.