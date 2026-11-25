दोहा : प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान द्विशतक, दीड शतक आणि शतक तसेच सर्वाधिक षटकार अशा एकापाठोपाठ एक विक्रमांचे इमले उभारणाऱ्या वैभव सूर्यवंशीने ५३ चेंडूत २०४ धावांचे तुफान सादर केले.त्यामुळे भारताने रायसिंग स्टार्स आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत अमिराती संघाचा सात विकेटने सहज पराभव केला आणि उपांत्य फेरी गाठली. मूळ भारतीय असलेल्या आणि आयपीएलही खेळलेल्या हरप्रीत सिंग भाटिया याने १३० धावा करूनही अमिराती संघ भारतासमोर ५० षटकांत आठ बाद २४९ धावा करू शकला. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीची त्सुनामी आली. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.त्यामुळे भारताने हे लक्ष्य केवळ १४.२ षटकांतच पार केले. या स्पर्धेत नेपाळ आणि पाकिस्तानविरुद्धच्या साखळी सामन्यात वैभव अपयशी ठरला होता. त्यामुळे ५०-५० षटकांच्या प्रकारातील त्याच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले होते.आज मात्र त्याने टी-२० स्टाईल फटकेबाजी करीत प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील सर्व विक्रम मोडले. प्रथम श्रेणी प्रकारात सर्वात वेगवान द्विशतक याअगोदर १०३ चेंडूत करण्यात आले होते. वैभवने आपले द्विशतक जवळपास अर्ध्या म्हणजेच ५२ चेंडूत झळकावले इतका झंझावात त्याने सादर केला. याचप्रमाणे वेगवान शतकाचा विक्रमही (२८ चेंडूत) आपल्या नावावर केला. संक्षिप्त धावफलक ः संयुक्त अरब अमिराती अ ः ५० षटकांत ८ बाद २४९ पराभूत वि. भारत अ ः १४.२ षटकांत ३ बाद २५४..प्रथम श्रेणीमधील सर्वात वेगवान शतक २८ चेंडू ः वैभव सूर्यवंशी भारत अ विरुद्ध अमिराती, २०२६ २९ चेंडू ः जॅक फ्रेझर-मॅकगर्क द. ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध तास्मानिया, अॅडलेड, २०२३ ३१ चेंडू ः एबी डिव्हिलियर्स, द. आफ्रिका वि. वे. इंडिज, जोहान्सबर्ग, २०१५ ३२ चेंडू ः साकिबुल गनी, बिहार विरुद्ध अरुणाचल, रांची, २०२५ ३३ चेंडू ः ईशान किशन, झारखंड विरुद्ध कर्नाटक, अहमदाबाद, २०२५प्रथम श्रेणीमधील सर्वात वेगवान द्विशतके ५२ चेंडू ः वैभव सूर्यवंशी, भारत अ विरुद्ध अमिराती, २०२६ १०३ चेंडू ः चॅड बोवेस, कँटबेरी विरुद्ध ओटॅगो, ख्राइस्टचर्च, २०२४ ११४ चेंडू ः एन. जगदीशन, तामिळनाडू विरुद्ध अरुणाचल, बंगळुर, २०२२ ११४ चेंडू ः हॅरी ब्रूक, इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका, रावळपिंडी, २०२६.प्रथम श्रेणी एकदिवसीयमधील वेगवान दीडशतक ४० चेंडू ः वैभव सूर्यवंशी (भारत अ) विरुद्ध अमिराती २०२६ ५९ चेंडू ः वैभव सूर्यवंशी (बिहार) विरुद्ध अरुणाचल, रांची, २०२५ ६४ चेंडू ः एबी डिव्हिलियर्स (द. आफ्रिका) विरुद्ध वे. इंडिज, जोहान्सबर्ग, २०१५ ६५ चेंडू ः जॉस बटलर (इंग्लंड) विरुद्ध नेदरलँड्स, अॅमस्टेलव्हीन, २०२२.व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये वैभवची वेगवान शतके २८ चेंडू ः भारत अ विरुद्ध अमिराती दोहा, २०२६ (प्रथम श्रेणी) ३२ चेंडू ः भारत अ विरुद्ध अमिराती, दोहा, २०२५ (टी-२०) ३५ चेंडू ः राजस्थान वि. गुजरात टायटन्स, जयपूर, २०२५ (आयपीएल) ३६ चेंडू ः बिहार विरुद्ध अरुणाचल, रांची, २०२५ (प्रथम श्रेणी) ३६ चेंडू ः राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध हैदराबाद, जयपूर, २०२६ (आयपीएल) ५८ चेंडू ः बिहार विरुद्ध महाराष्ट्र, कोलकाता, २०२५ (टी-२०).Yerawada Historic Well: येरवड्यात आढळली पेशवेकालीन विहीर; उड्डाणपुलासाठी ऐतिहासिक वास्तू बुजविली जाण्याची शक्यता.सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये एका डावात सर्वाधिक षटकार २८ ः वैभव सूर्यवंशी, भारत अ विरुद्ध अमिराती, २०२६ २६ ः तन्मय अग्रवाल, हैदराबाद विरुद्ध अरुणाचल, हैदराबाद, २०२४ (रणजी) २३ ः कॉलिन मुन्रो, ऑकलंड विरुद्ध सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स, नेपियर, २०१५ (प्लंकेट शिल्ड) २३ ः डार्सी शॉर्ट, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध क्वीन्सलँड, सिडनी, २०१८ (वन डे कप).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.