ITF Tennis Competition : दुहेरीत वैष्णवी व अंकिताला जेतेपद

महिलांच्या आयटीएफ टेनिस स्पर्धेत दुहेरीचे विजेतेपद भारताच्या वैष्णवी आडकर व अंकिता रैना या जोडीने संपादिले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - सोलापूर येथे महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघटना (एमएसएलटीए) व सोलापूर जिल्हा टेनिस संघटना (एसडीएलटीए) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महिलांच्या आयटीएफ टेनिस स्पर्धेत दुहेरीचे विजेतेपद भारताच्या वैष्णवी आडकर व अंकिता रैना या जोडीने संपादिले. तर एकेरीतून भारताच्या वैदेही चौधरीने अंतिम फेरी गाठली आहे.

