Vasai Virar Mayor's Marathon 13th edition December 13: वसई-विरार शहर महानगरपालिकेतर्फे (VVMC) आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘वसई-विरार महापौर मॅरेथॉन’च्या (VVMM) १३व्या पर्वाचा अँबेसेडर म्हणून आशियाई आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील रौप्यपदक विजेता उंच उडीपटू सर्वेश कुशारे याची निवड करण्यात आली आहे. नाशिकच्या देवळगावचा रहिवासी असलेल्या सर्वेशने २०२६ मध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेत २.३१ मीटर उडी मारून राष्ट्रीय विक्रम नोंदवला होता, तर राष्ट्रकुल स्पर्धेत २.२५ मीटर उडीसह रौप्यपदक जिंकले होते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा मुलगा असलेल्या सर्वेशचा हा प्रवास वसई-विरार आणि पालघर जिल्ह्यातील तरुण खेळाडूंसाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे..ही मॅरेथॉन १३ डिसेंबर रोजी होणार असून, पूर्ण मॅरेथॉनला न्यू विवा कॉलेज, विरार येथून सकाळी ५.३० वाजता तर हाफ मॅरेथॉनला व्हिक्टर हाईट्स, वसई पश्चिम येथून सकाळी ६.०० वाजता हिरवी झेंडी दाखवली जाईल. १० किमी धावण्याची शर्यत सकाळी ५.४५ वाजता आणि ५ किमी धावण्याची शर्यत सकाळी ६.०० वाजता सुरू होईल. पूर्ण मॅरेथॉन विजेत्याला ३ लाख रुपये, तर हाफ मॅरेथॉन विजेत्यांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल. पूर्ण मॅरेथॉनमध्ये सुमारे ७५०, हाफ मॅरेथॉनमध्ये ३३००, १० किमीमध्ये २५०० आणि ५ किमीमध्ये १४०० धावपटू सहभागी होण्याची अपेक्षा आहे..आर्मीचा तीर्थ कुमार पून, मोहित राठोड, प्रदीप सिंग चौधरी, सुनील कुमार, साहील सागर, तर महिलांमध्ये तेजस्विनी लांबकाने आणि रवीना गायकवाड यांसारखे दिग्गज धावपटू स्पर्धेत उतरणार आहेत. तसेच शालेय मुलांसाठी १०, १२, १४ आणि १६ वर्षांखालील वयोगटात मोफत शालेय शर्यती आणि १८ वर्षांखालील गटासाठी शर्यतींचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील ही मॅरेथॉन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा निर्धार यावेळी वसई विरारचे महापौर अजिव पाटील यांनी व्यक्त केला. Say no to Drugs/ Save Water हा सामाजिक संदेश यंदाच्या मॅरेथॉनमधून देण्यात येणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.