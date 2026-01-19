Vijay Hazare Trophy : विदर्भच्या ऐतिहासिक विजयाचे शिल्पकार; 'या' तीन खेळाडूंनी सौराष्ट्राची जीरवली, विजय हजारे ट्रॉफी जिंकली

Vidarbha win Vijay Hazare Trophy for the first time in history: विदर्भाच्या संघाने यंदा विजय हजारे ट्रॉफीचं विजेतेपद पटकावलं आहे. अंतिम सामन्यात त्यांनी सौराष्ट्रचा ३८ धावांनी पराभव केला आहे. विशेष म्हणजे विदर्भाच्या संघाने पहिल्यांदाच ( Vidarbha win Vijay Hazare Trophy ) या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं असल्याने हा विजय त्यांच्यासाठी ऐतिहासिक ठरला. या सामन्यात विदर्भाने प्रथम फलंदाजी करत सौराष्ट्र समोर ३१८ धावांचं लक्ष ठेवलं होतं. मात्र, सौराष्ट्राला २७९ धावांपर्यंतच मजल मारता आली..विदर्भाकडून सलामीला आलेल्या अर्थव तायडेने ११८ चेंडूत १०८.८७ च्या स्ट्राईक रेटने १२८ धावांची खेळी केली. यात त्याने १५ चौकार आणि तीन षटकार लगावले. अंकूर परवारने त्याला प्रेरक मंकडकडून छेलबाद करत पॅव्हेलियमचा रस्ता दाखला. याशिवाय यश राठोडने ६१ चेंडूत ५४ धावांची खेळी केली. या दोघांच्या खेळीच्या जोरावर विदर्भाने ३१८ धावांचा डोगर रचला..VHT 2025-26: पडिक्कलने कोणालाच न जमलेला विक्रम केला, निवड समितीच्या नाकावर टिच्चून केली दमदार खेळी; मुंबईला फेकले स्पर्धेबाहेर.३१८ धावाच पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या सौराष्ट्रच्य संघाची सुरुवात मात्र खराब झाली. समालीवीर देसाई आणि विश्वराजसिंग जडेजा स्वस्तात तंबूत परतले. त्यांनी अनुक्रमे २० आणि ९ धावांचं योगदान दिलं. सुरुवातीला बसलेल्या या धक्क्यातून सौराष्ट्रचा संघ शेवटपर्यंत सावरू शकला नाही. त्यांचे फलंदाज नियमित अंतराने बाद होत गेले आणि संपूर्ण डाव २७९ धावांमध्ये संपुष्टात आला. सौराष्ट्रकडून प्रेरक मंकड आणि चिराज जानी यांनी झुंज दिली. मात्र, संघाला विजय मिळवून देण्यात त्यांना यश आलं नाही. प्रेरकने ९२ चेंडूत ८८ तर चिरागने ६३ चेंडूत ६४ धावांची खेळी केली..विदर्भाकडून यश ठाकूरने ५० धावा देत ४ बळी घेतले, तर नचिकेत भूते ४६ धावा देत ३ खेळाडूंना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखला. विदर्भाकडून यश ठाकूरने चार, नचिकेत भुतेने तीन व दर्शन नळकांडेने दोन गडी बाद करून संघाच्या ऐतिहासिक विजयात सिंहाचा वाटा उचलला..Vijay Hazare Trophy: विदर्भाने इतिहास घडवला! थरारक फायनल जिंकून पहिल्यांदाच कोरलं ट्रॉफीवर नाव.संक्षिप्त धावफलकविदर्भ : ५० षटकांत ८ बाद ३१७ (अथर्व तायडे १२८, ११८ चेंडू, १५ चौकार, ३ षटकार), अमन मोखाडे ३३ (४४ चेंडू, ४ चौकार), यश राठोड ५४ (६१ चेंडू, २ चौकार, २ षटकार), आर. समर्थ २५, २१ चेंडू, १ चौकार, १ षटकार), महंमद फैज १९ (१५ चेंडू, २ चौकार), हर्ष दुबे १७ (१५ चेंडू, २ चौकार), दर्शन नळकांडे नाबाद १४ (६ चेंडू, १ चौकार, १ षटकार), अंकुर पन्वर ४-६५, चेतन साकरिया २-४५, चिराग जानी २-६५). सौराष्ट्र : ४८.५ षटकांत सर्वबाद २७९ (हार्विक देसाई २०, २५ चेंडू, ३ चौकार, १ षटकार), प्रेरक मंकड ८८ (९२ चेंडू, १० चौकार), समर गज्जर २५ (३६ चेंडू, ३ चौकार), चिराग जानी ६४ (६३ चेंडू, ३ चौकार, २ षटकार), रुचित अहीर २१ (२३ चेंडू, १ षटकार), यश ठाकूर ४-५०, नचिकेत भुते ३-४६, दर्शन नळकांडे २-५२, हर्ष दुबे १-५९)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.