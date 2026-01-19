Vidarbha Wins Vijay Hazare Trophy : विजय हजारे ट्रॉफी जिंकताच विदर्भाचा संघ मालामाल, किती मिळालं बक्षीस? वाचा...

Vidarbha created history by winning Vijay Hazare Trophy : विदर्भाच्या संघाने यंदा विजय हजारे ट्रॉफीचं विजेतेपद पटकावले असून पहिल्यांदाच ही ट्रॉफी जिंकली आहे. यापूर्वी विदर्भ संघ रणजी ट्रॉफी आणि इराणी कपचा सुद्धा विजेता राहिला आहे. अंतिम सामन्यात विदर्भाने सौराष्ट्र संघाचा पराभव करत हा ऐतिहासिक विजय नोंदवला आहे. मात्र, या विजयानंतर विदर्भाच्या संघाला बक्षीस म्हणून किती रक्कम मिळाली मिळाली, हे तुम्हाला माहीत आहे का?.बीसीसीआयने एप्रिल २०२३ मध्ये देशांतर्गत क्रिकेटच्या बक्षीसांच्या रकमेत मोठी वाढ केली आहे. त्यापूर्वी विजय हजारे ट्रॉफी जिंकणाऱ्या संघाला 30 लाख रुपये बक्षीस म्हणून तर उपविजेत्या संघाला यापूर्वी 15 लाख रुपये बक्षीस म्हणून दिलं जात होते. मात्र एप्रिल 2023 मध्ये बीसीसीआयने ही रक्कम वाढवून थेट 1 कोटी रुपये केली आहे. त्याचप्रमाणे, उपविजेत्या संघाला 50 लाख रुपये बक्षीस देण्यात येत आहे..Vijay Hazare Trophy: विदर्भाने इतिहास घडवला! थरारक फायनल जिंकून पहिल्यांदाच कोरलं ट्रॉफीवर नाव.याचाच अर्थ विजय हजारे ट्रॉफी जिंकल्यानंतर विदर्भ संघाला 1 कोटी रुपयांचं बक्षीस मिळणार आहे. तर अंतिम सामन्यात पराभूत झालेल्या सौराष्ट्र संघाला उपविजेत्या म्हणून 50 लाख रुपयांचे बक्षीस दिलं जाणार आहे..वैभव सूर्यवंशी हुकला, पण IPL 2026 मध्ये अनसोल्ड राहिलेल्या पठ्ठ्याने ठोकले द्विशतक; संजू सॅमसनशी बरोबरी अन् यशस्वीचा विक्रम मोडला.दरम्यान, अंतिम सामन्यात विदर्भाने सौराष्ट्रचा ३८ धावांनी पराभव केला आहे. विशेष म्हणजे विदर्भाच्या संघाने पहिल्यांदाच या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं असल्याने हा विजय त्यांच्यासाठी ऐतिहासिक ठरला. या सामन्यात विदर्भाने प्रथम फलंदाजी करत सौराष्ट्र समोर ३१८ धावांचं लक्ष ठेवलं होतं. मात्र, सौराष्ट्राला २७९ धावांपर्यंतच मजल मारता आली. दर्भाकडून यश ठाकूरने चार, नचिकेत भुतेने तीन व दर्शन नळकांडेने दोन गडी बाद करून संघाच्या ऐतिहासिक विजयात सिंहाचा वाटा उचलला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.