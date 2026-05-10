१५ पानांची नोटीस अन् गंभीर आरोप; ऑलिंपिकवीर विनेश फोगाटला कुस्ती महासंघाने का ठरवलं अपात्र?

नवी दिल्ली : पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये १०० ग्रॅम वजन वाढल्यामुळे अडचणीत सापडलेली कुस्तीपटू विनेश फोगाट पुनरागमनासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे, परंतु भारतीय कुस्ती महासंघाने तिची कायद्याच्या चौकटीत बसवून कोंडी केली आहे. २६ जून २०२६ पर्यंत विनेशला देशांतर्गत कोणत्याही स्पर्धांत सहभागी होण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे..या अपात्रतेचा परिणाम असा होणार की, २०२४ मधील पॅरिस ऑलिंपिकनंतर कुस्तीला रामराम करणाऱ्या विनेशला पुनरागमनासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. रविवारी सुरू होणाऱ्या गोंडा येथील राष्ट्रीय खुल्या चाचणी स्पर्धेतून ती पुनरागमन करण्याच्या तयारीत होती..विनेशला शिस्तभंग आणि उत्तेजक प्रतिबंधक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत कुस्ती महासंघाने शनिवारी सविस्तर कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच, निवृत्तीनंतर पुनरागमन करणाऱ्या खेळाडूंना लागू असलेल्या उत्तेजक प्रतिबंधक नियमांनुसार आवश्यक सहा महिन्यांचा नोटीस कालावधी पूर्ण न केल्याने तिला २६ जून २०२६ पर्यंत देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यास अपात्र घोषित करण्यात आले आहे..पॅरिसमधील ऑलिंपिक स्पर्धेत विनेशच्या वर्तनामुळे भारतीय कुस्तीच्या प्रतिमेला दीर्घकालीन हानी पोहोचली असून, तिने भारतीय कुस्ती तसेच आंतरराष्ट्रीय कुस्ती संघटनेच्या नियमांचे आणि उत्तेजक चाचणींच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. असा आरोप भारतीय कुस्ती महासंघाने आपल्या १५ पानांच्या नोटिशीत केला आहे..विनेशवरील मुख्य आरोपकुस्ती महासंघाने विनेशकडून अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामध्ये पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये वजन मर्यादा ओलांडल्यामुळे झालेली अपात्रता, उत्तेजक चाचणी नियमांतील 'वेअरअबाऊट्स' (ठिकाणाची माहिती) संदर्भातील कथित उल्लंघन, तसेच मार्च २०२४ मधील निवड चाचण्यांमध्ये दोन वजन गटांतील सहभाग. असे मुख्य आरोप विनेशवर ठेवण्यात आले आहेत..निवृत्तीनंतर पुनरागमन करायचे असेल, तर जागतिक कुस्ती संघटनेच्या नियमानुसार त्या खेळाडूने पुनरागमनाच्या सहा महिने अगोदर आंतरराष्ट्रीय संघटनेला सूचना द्यायची असते. तसेच उत्तेजक चाचणासाठी आपला ठावठिकाणा कळवून उपस्थिततही रहायचे असते, विनेशने यापैकी कोणतीही अट पूर्ण केली नाही, असा आरोप भारतीय कुस्ती महासंघाने केला आहे..दोन वजन गटांत सहभाग११ मार्च २०२४ रोजी पटियाला येथे झालेल्या आशियाई ऑलिम्पिक पात्रता निवड चाचण्यांमध्ये विनेश ५० किलो आणि ५३ किलो अशा दोन्ही गटांत सहभागी झाली होती. याबाबतही तिच्याकडे स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे.