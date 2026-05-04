Vinesh Phogat: मीही सहा पीडितांपैकी एक, विनेश फोगाट; बृजभूषण विरोधात लैंगिक छळाबाबत खुलासा

नवी दिल्ली : भारताची अनुभवी महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिने रविवारी मोठा खुलासा करताना म्हटले, की भारतीय कुस्ती संघटनेचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात लैंगिक छळ करणाऱ्या सहा महिला खेळाडूंपैकी ती स्वत: एक होती..कुस्तीच्या मैदानात पुनरागमन करण्याच्या तयारीत असलेल्या विनेश फोगाट हिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ संदेश शेअर करून ही माहिती दिली. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असले तरी परिस्थितीमुळे आपल्याला बोलावे लागत असल्याचे तिने याप्रसंगी सांगितले..Indian Wrestler: मराठमोळ्या वैष्णवीची उत्तुंग झेप; कल्याणची कन्या जागतिक अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धेत लढणार.विनेश फोगाट पुढे म्हणाली, की सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पीडितेची ओळख उघड करू नये; पण आता सत्य लोकांसमोर आणणे आवश्यक वाटते. मी त्या सहा पीडितांपैकी एक आहे आणि आमची साक्ष अजून सुरू आहे..राष्ट्रीय स्पर्धेबाबत चिंताविनेश फोगाटने गोंडा (उत्तर प्रदेश) येथे होणाऱ्या स्पर्धेबाबत चिंता व्यक्त केली. १० ते १२ मेदरम्यान होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेने ती पुनरागमन करण्याचा विचार करीत आहे. तिने या वेळी नमूद केले, की स्पर्धा ज्या ठिकाणी होणार आहे तेथे सर्वजण संबंधित व्यक्तीशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत खेळणे मानसिकदृष्ट्या खूप कठीण आहे..स्थळ बदलणार नाही : संजयभारतीय कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष संजय सिंह यांनी राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेचे ठिकाण बदलणार नसल्याचे स्पष्ट करीत विनेशच्या सुरक्षेची व खेळातील पारदर्शकतेचीही हमी दिली आहे.माझ्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची विनेश फोगाटने सरकारला उद्देशूनही आपले मत व्यक्त केले आहे. ती स्पष्ट करते, की संबंधित व्यक्ती अजूनही कुस्ती महासंघ स्वत: चालवत असल्याचे सांगतात. तरीही त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. तिने सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत इशारा दिला, की स्पर्धेदरम्यान माझ्यासोबत काहीही तसेच माझ्या टीमसोबत काहीही घडल्यास त्याची जबाबदारी सरकारची असेल..Maharashtra Kesari Harshvardhan Sadgir : 'जुनं खोड' ठरलं अजूनही भक्कम; हर्षवर्धन सदगीरचा डबल महाराष्ट्र केसरीपर्यंतचा प्रवास.खेळाडूच्या मेहनतीवर आधारित निर्णयविनेश फोगाट पुढे सांगते, की मला स्वतःसाठी कोणताही विशेषाधिकार किंवा विशेष वागणूक नको आहे. मला फक्त एवढेच हवे आहे, की मॅटवरील निर्णय प्रत्येक खेळाडूच्या मेहनतीवर आधारित असावा, कोणत्याही गुंडाने घेतलेला नसावा.