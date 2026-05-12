Vinesh Phogat: मला निवृत्त करणे हेच त्यांचे ध्येय;विनेश फोगाटचा भारतीय कुस्ती महासंघावर निशाणा

गोंडा (उत्तर प्रदेश): माझ्याविरुद्ध करण्यात आलेले हे पूर्वनियोजित षड्यंत्र आहे. मला निवृत्त करणे हेच त्यांचे ध्येय आहे; पण मी कुस्तीतून संन्यास घेणार नाही, अशा शब्दांत कुस्तीपटू विनेश फोगाटने कुस्ती महासंघावर जोरदार टीका केली..येथे होत असलेल्या राष्ट्रीय रँकिंग कुस्ती स्पर्धेसाठी बंदी घालण्यात आलेली असतानाही विनेश आज गोंडा येथे दाखल झाली. तिला बजावण्यात आलेल्या नोटिशीलाही उत्तर दिले. त्यानंतर तीन एकापाठोपाठ एक असे कुस्ती महासंघावर हल्ले चढवले.विनेशला २६ जून २०२६ पर्यंत देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यास कुस्ती महासंघाने अपात्र ठरवले आहे. निवृत्ती घेतल्यानंतर पुनरागमन करायचे असेल, तर उत्तेजक प्रतिबंधक नियनामुसार सहा महिने अगोदर पुनरामनाची कल्पना द्यावी लागते. या कालावधीत उत्तेजक चाचण्या केल्या जात असतात. याच नियमाचा आधार घेत विनेशला अपात्र ठरवण्यात आले आहे..Sports News: बॉक्सिंग संघटनेचे मूल्यमापन शिबिर SAI ने स्थगित केले; खेळाडू व प्रशिक्षक निवड प्रक्रियेत अनियमिततेचे आरोप.अयोध्येत दाखल झाल्यावर विनेशने कुस्ती महासंघाच्या नोटिशीला उत्तर दिले. वाडाच्या नियमावलीनुसार निवृत्त खेळाडूंशी संबंधित असलेला नियम आपल्याला लागू होऊ शकत नाही. निवृत्तीनंतर पुन्हा कुस्ती स्पर्धेत उतरण्याचा आपला निर्णय युनायटेड जागतिक कुस्ती संघटनेला कळवला होता, असे विनेशचे म्हणणे आहे..या जागतिक कुस्ती संघटनेच्या नियमानुसार निवृत्तीनंतर पुन्हा स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंनी सहा महिने अगोदर त्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे, या काळात उत्तेजक चाचणीसाठी उपलब्ध राहणेही बंधनकारक असते. जागतिक कुस्ती संघटनेला मी सहा महिने अगोदर माहिती दिली होती. त्यामुळे मी सर्व अटी पूर्ण केल्या आहेत, असा युक्तिवाद विनेशने केला..विनेशच्या उत्तरांनी आम्ही समाधानी नाही. तिने केवळ पात्रतेच्या मुद्यावर उत्तर दिले आहे. शिस्तभंगाची सुनावणी होऊन निर्णय होईपर्यंत तिला स्पर्धेत सहभागी होऊ दिले जाऊ शकत नाही, असे भारतीय कुस्ती महासंघाच्या सूत्राने पीटीआयला सांगितले..IPL 2026 Point Table: पंजाब किंग्सचा सलग चौथा पराभव; दिल्ली कॅपिटल्सने Playoff चे गणित बिघडवले; CSK, KKR, RR ला संधी....आम्ही तिला स्पर्धेच्या ठिकाणी येण्यापासून रोखणार नाही, पण संपूर्ण स्पष्टीकरण मिळेपर्यंत आणि फक्त एका मुद्द्यावर नव्हे, तिला प्रतीक्षा करावी लागेल, असेही त्या सूत्राने म्हटले.महिला कुस्तीपटूंसाठी रँकिंग स्पर्धेचे वजन मोजमाप सोमवारी सायंकाळी ५ ते ७ यादरम्यान होणार असून, स्पर्धा मंगळवारी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.