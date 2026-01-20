क्रीडा

Viral Video : पनवेल रेल्वे स्थानकावर भारतीय खेळाडूंसोबत गैरवर्तन! ट्रेनमधून उतरवले अन् पाच तास तात्कळत उभं राहण्यास भाग पाडलं, नेमकं काय घडलं?

Indian pole vaulters detained at Panvel railway station: भारतीय क्रीडाजगताला धक्का देणारी घटना पनवेल रेल्वे स्थानकावर घडल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. राष्ट्रीय विक्रमधारक पोल व्हॉल्टर देव मीना आणि कुलदीप यादव यांना पनवेल रेल्वे स्थानकावर ट्रेनमधून उतरवण्यात आलं.
INDIAN POLE VAULTERS DETAINED AT PANVEL STATION, VIRAL VIDEO SPARKS OUTRAGE

INDIAN POLE VAULTERS DETAINED AT PANVEL STATION, VIRAL VIDEO SPARKS OUTRAGE

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Panvel station incident with national record holder athlete: क्रिकेटपटू सोडले तर भारताच्या इतर खेळाडूंना बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. देशातील अव्वल पोल व्हॉल्टर्स ( बांबू उडीपटू) देव मीना आणि कुलदीप यादव यांना पनवेल रेल्वे स्थानकावर रेल्वेतून बाहेर उतरवण्यात आले आणि त्यांना जवळपास ५ तास स्थानकावरच तात्कळत उभं रहावं लागले. या घटनेमुळे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त होत आहे. तिकीट तपासनीसाने दोन्ही खेळाडूंना सांगितले की, त्यांना त्यांचे पोल रेल्वेतून घेऊन जाण्याची परवानगी नाही आणि म्हणून त्यांनी त्यांना उतरवले.

Loading content, please wait...
sports
Mumbai Local Train
panvel
viral video
viral video Mumbai

Related Stories

No stories found.