Viral Video : बांगलादेश सुरक्षेच्या नावाने बोंबलतेय, इथे न्यूझीलंडचे खेळाडू भारतात बिनधास्त फिरतायेत; नेटिझन्स शेजाऱ्यांना डिवचतायेत

मुस्तफिझूर रेहमानला आयपीएलमधून बाहेर काढल्यानंतर बांगालदेश क्रिकेट मंडळाकडून त्रागा करण्यात येतो आहे. सुरक्षेच्या कारण देत त्यांनी भारतात टी-२० विश्वकप खेळण्यास नकार दिला आहे. ही मागणी आयसीसीने फेटाळली असली, तरी क्रिकेट वर्तुळात याची जोरदार चर्चा सुरु आहे. अशातच आता भारताच्या दौऱ्यावर असलेले न्यूझीलंडचे खेळाडू सुरक्षेशिवाय फिरताना दिसत असल्याने यावरून नेटकऱ्यांनी बांगलादेश संघाला चांगलंच धारेवर धरलं आहे..खरं तर तीन एकदिवसीय आणि पाच टी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी न्यूझीलंड संघ भारतात आला आहे. आजपासून या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी न्यूझीलंडचे खेळाडू भारतातील रस्त्यांवर फिरताना दिसत आहेत. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यावेळी खेळाडू मॉर्निंग वॉक करताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे यावेळी त्यांना कोणतीही मोठी सुरक्षा नाही..IND vs NZ: भारत दौऱ्यासाठी न्यूझीलंडच्या वनडे अन् टी२० संघाची घोषणा! विलियम्सन दुखपतीमुळे नाही, तर 'या' कारणामुळे खेळणार नाही.अशातच हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी बांगलादेशच्या संघाला चांगलंच सुनावलं आहे. इथे न्यूझीलंडचे खेळाडू भारतात बिनधास्त फिरताना दिसत आहेत. मात्र, बांगलादेशचा संघ सुरक्षेचं कारण देत भारतात येणास नकार देतो आहे, अशी प्रतिक्रिया एका युजरने दिली आहे. तर भारत हा सर्वात सुरक्षित देश असल्याचं अन्य एकाने म्हटलं आहे..दरम्यान, न्यूझीलंडचा संघ तीन एकदिवसीय आणि ५ टी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी भारतात आला आहे. आगामी टी-२० विश्वकप स्पर्धेच्या तयारीच्या दृष्टीने त्यांचा हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो आहे. या दौऱ्यात न्यूझीलंड संघ तीन एकदिसवीय सामने खेळणार आहेत. त्यापैकी पहिला सामना आज वडोदरा येथे, दुसरा सामना १४ जानेवारी रोजी राजकोट येथे, तर तिसरा सामना १८ जानेवारी रोजी इंदोर येथे खेळवला जाणार आहे..Ind vs NZ ODI 2026 : न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेतून पंड्या, बुमराहसह तिघांना वगळणार? 'या' धडाकेबाज फलंदाजाची एन्ट्री होण्याची शक्यता.एकदिवसीय सामन्यांची मालिका संपल्यानंतर टी-२० सामन्यांच्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. यापैकी पहिला टी-२० सामना २१ जानेवारी रोजी नागपूरमध्ये, दुसरा सामना २३ जानेवारी रोजी रायपूरमध्ये, तिसरा सामना २५ जानेवारी रोजी गुवाहाटीत, चौथा सामना २८ जानेवारी रोजी विशाखापट्टणम, तर पाचवा आणि अखेरचा सामना ३१ जानेवारी रोजी तिरुवनंतपुरमध्ये येथे खेळवला जाणार आहे..