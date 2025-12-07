क्रीडा

Virat-Arshdeep Video: 'धावा कमी पडल्या, नाही तर आणखी एक शतक झालं असतं'' अर्शदीपच्या वाक्यावर कोहलीने दिलं मजेशीर उत्तर...पाहा व्हिडीओ

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सामन्यानंतर अर्शदीपने विराट कोहलीबरोबर व्हिडीओ बनवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी विराटने त्याला मजेशीर उत्तर दिलं. हे उत्तर ऐकून अर्शदीपची बोलतीच बंद झाली. हाच व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.
Virat Kohli’s Funny Reply to Arshdeep Singh After 3rd ODI

