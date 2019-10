INDvsSA : पुणं पावलं; विराटनं ठोकलं सातवं द्विशतक 

पुणे : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात सुरु असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात पाऊस कोसळणार अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. मात्र, पुण्यात पावसाऐवजी भारताचा कर्णधार विराट कोहलीच आफ्रिकेच्या गोलंदाजांवर बरसला. त्याने कसोटी क्रिकेटमधील सातवे द्विशतक झळकाविले आहे.

INDvsSA : शतकांमागून शतक, विराटने आता गाठले स्टीव्ह स्मिथला

त्याने 295 चेंडूमध्ये द्विशतक साजरे केले. त्याने आफ्रिकेच्या कोणत्याच गोलंदाजाला समोर टिकू दिले नाही. कोहलीचे 81 कसोटी सामन्यांमधील हे सातवे द्विशतक आहे.

What a player!@imVkohli brings up his 7th Double Hundred#INDvSA pic.twitter.com/vDgOIRhNOW

— BCCI (@BCCI) 11 October 2019