Clutch Chess 2025 : विश्वनाथन आनंद विरुद्ध कास्पारोव; ३० वर्षांनंतर दोन दिग्गज पुन्हा आमनेसामने, विजेत्याला मिळणार 'इतक्या' लाखाचं बक्षीस

Clash of Chess Legends in Clutch Chess 2025 : भारताचे महान खेळाडू विश्वनाथन आनंद व रशियाचे दिग्गज खेळाडू गॅरी कास्पारोव यांच्यामध्ये तब्बल ३० वर्षांनंतर लढत रंगणार आहे. दोन माजी विश्वविजेते बुद्धिबळाच्या पटावर एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. निमित्त असेल अमेरिकेतील सेंट लुईस बुद्धिबळ क्लबकडून आयोजित करण्यात आलेल्या क्लच चेस, लिजंड या करंडकाचे..ही लढत बुधवारपासून तीन दिवस चालणार आहे. गॅरी कास्पारोव व विश्वनाथन आनंद यांच्यामध्ये १९९५ मध्ये न्यूयॉर्क येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे लढत पार पडली होती. या लढतीत दोन खेळाडूंमध्ये २० फेऱ्या खेळवण्यात आल्या. गॅरी कास्पारोव यांनी १०.५-७.५ अशी या लढतीत बाजी मारली. गॅरी कास्पारोव यांनी २००४ मध्ये निवृत्ती पत्करली. यानंतर कास्पारोव प्रदर्शनीय सामन्यांमधून बुद्धिबळ खेळत असतात. अधूनमधून ब्लिट्ज प्रकारातही हात आजमावत असतात..Asian Deaf Chess Championship:'कर्णबधिर देवेंद्र वैद्यला बुद्धिबळमध्ये ब्राँझ पदक'; उझबेकिस्तान येथील आशियाई डेफ स्पर्धेत कामगिरी...विश्वनाथन आनंद यांनी अद्याप अधिकृतपणे निवृत्ती स्वीकारली नसली तरी ते मोजक्याच स्पर्धांमधून खेळत असतात. तर गॅरी कास्पारोव हे जगभरात बुद्धिबळ या खेळाचा प्रचार करीत असतात. ते आपल्या नावाने ट्रेनिंग प्रोगाम राबवतात. विश्वनाथन आनंद हे वेस्टब्रिज आनंद बुद्धिबळ अकादमीद्वारे भारतामधील युवा खेळाडूंना घडवण्याचे काम करीत आहेत. विश्वविजेता डी. गुकेश हादेखील त्यांच्याच अकादमीमधून पुढे आला, हे विशेष..Pune Chess: वीरेश, श्लोक, हितांश, सोहमचा सलग विजय; शालेय बुद्धिबळ स्पर्धेत पाचव्या फेरीत दमदार कामगिरी.विजेत्याला मिळणार ६२ लाखक्लच बुद्धिबळ स्पर्धेत विजयी होणाऱ्या खेळाडूला ६२ लाख रुपये बक्षिसाच्या रूपात देण्यात येणार आहेत. उपविजेता खेळाडू ४४ लाख रुपयांचा मानकरी ठरेल. प्रत्येक दिवशी चार गेम्स होणार आहेत. यामध्ये दोन जलद व दोन ब्लिट्झ प्रकाराचा समावेश असणार आहे. तीन दिवस ही स्पर्धा रंगणार आहे. १२ गेम्सनंतर लढत बरोबरीत राहिल्यास बक्षिसाची रक्कम अर्धी करण्यात येणार आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला ५३ लाख रुपये मिळतील..