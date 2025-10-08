क्रीडा

Clutch Chess 2025 : विश्वनाथन आनंद विरुद्ध कास्पारोव; ३० वर्षांनंतर दोन दिग्गज पुन्हा आमनेसामने, विजेत्याला मिळणार 'इतक्या' लाखाचं बक्षीस

Viswanathan Anand vs Garry Kasparov : 30 वर्षांनंतर गॅरी कास्पारोव व विश्वनाथन आनंद आमने सामने येणार आहेत. निमित्त असेल अमेरिकेतील सेंट लुईस बुद्धिबळ क्लबकडून आयोजित करण्यात आलेल्या क्लच चेस, लिजंड या करंडकाचे. ही लढत बुधवारपासून तीन दिवस चालणार आहे.
Clash of Chess Legends in Clutch Chess 2025 : भारताचे महान खेळाडू विश्वनाथन आनंद व रशियाचे दिग्गज खेळाडू गॅरी कास्पारोव यांच्यामध्ये तब्बल ३० वर्षांनंतर लढत रंगणार आहे. दोन माजी विश्वविजेते बुद्धिबळाच्या पटावर एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. निमित्त असेल अमेरिकेतील सेंट लुईस बुद्धिबळ क्लबकडून आयोजित करण्यात आलेल्या क्लच चेस, लिजंड या करंडकाचे.

