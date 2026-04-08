Sports News: स्टँड अन्‌ प्रवेशद्वाराला दिग्गजांची नावे; मुंबई क्रिकेट संघटनेचा अनावरण सोहळा गुरुवारी रंगणार

Ravi Shastri Stand to Be Unveiled: वानखेडे स्टेडियममध्ये रवी शास्त्री यांच्या नावाने स्टँड आणि दिलीप सरदेसाई, एकनाथ सोलकर, डायना एडुलजी यांच्या नावाने प्रवेशद्वारांचे नामकरण होणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममधील एका स्टँडला भारताचे माजी अष्टपैलू खेळाडू व माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, स्टेडियमच्या तीन प्रवेशद्वारांना (गेट) अनुक्रमे दिलीप सरदेसाई, एकनाथ सोलकर व डायना एडुलजी यांचे नाव देण्यात येणार आहे.

Related Stories

No stories found.