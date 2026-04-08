Sports News: स्टँड अन्‌ प्रवेशद्वाराला दिग्गजांची नावे; मुंबई क्रिकेट संघटनेचा अनावरण सोहळा गुरुवारी रंगणार

मुंबई: मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममधील एका स्टँडला भारताचे माजी अष्टपैलू खेळाडू व माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, स्टेडियमच्या तीन प्रवेशद्वारांना (गेट) अनुक्रमे दिलीप सरदेसाई, एकनाथ सोलकर व डायना एडुलजी यांचे नाव देण्यात येणार आहे..येत्या ९ एप्रिलला (गुरुवारी) मुंबईतील वानखेडे स्टेडियममध्ये अनावरण सोहळा पार पडणार असून, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम पार पडणार आहे. .मुंबई क्रिकेट संघटनेच्या एपेक्स काऊन्सिलच्या फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीत स्टँड व प्रवेशद्वाराला दिग्गज खेळाडूंची नावे देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. यानुसार आता पत्रकार कक्षाच्या खालील बाजूस असलेला लेव्हल वन स्टँड आता रवी शास्त्री यांच्या नावाने ओळखले जाणार आहे..तसेच गेट नंबर तीन, गेट नंबर पाच व गेट नंबर सहा आता अनुक्रमे दिलीप सरदेसाई, डायना एडुलजी व एकनाथ सोलकर यांच्या नावाने ओळखले जाईल..मुंबई क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक याप्रसंगी म्हणाले की, "महान व्यक्तींचा सन्मान करण्यासाठी आपण ९ एप्रिल रोजी एकत्र येत असताना, हा सोहळा मुंबई क्रिकेटसाठी एक अभिमानाचा क्षण असणार आहे. रवी शास्त्री यांच्या नावाच्या स्टँडचे अनावरण, तसेच स्टेडियमच्या प्रवेशद्वारांना दिलीप सरदेसाई, एकनाथ सोलकर आणि डायना एडुलजी यांचे नाव, हा त्यांच्या अमूल्य योगदानाबद्दल आमच्याकडून दाखवण्यात आलेला आदर आहे."