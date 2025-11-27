Mary Dcosta : कोण आहे Mary D'costa? स्मृती मानधना–पलाश मुच्छलच्या लग्नातली सिक्रेट वुमन, फोटो आले समोर

Smriti Mandhana-Palash Muchhal Wedding : भारतीय क्रिकेटर स्मृती मानधनाची आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांच्या लग्नाची मोठ्या धामधूममध्ये तयारी सुरू होती.. पण ही घाईगडबड अचानक थांबली आणि सोशल मीडियावर एका नावाने धुमाकूळ घातला Mary D'costa. स्मृतीच्या वडिलांच्या हृदयविकाराच्या झटक्यामुळे २३ नोव्हेंबरला सांगली येथे होणारे भव्य लग्न पुढे ढकलले गेले, पण लगेचच इन्स्टाग्रामवर पलाश आणि मेरी यांच्यातील कथित चॅट्सचे स्क्रीनशॉट्स व्हायरल झाले. या चॅट्समुळे पलाशवर फसवणुकीचे आरोप झाले आणि प्रश्न उभा राहिला ही मेरी डिकोस्टा कोण आहे? तिचा या सेलिब्रिटी जोडीच्या आयुष्यात काय संबंध?.मेरी डिकोस्टा कोण?मेरी डिकोस्टा ही नाव सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग आहे, पण तिच्याबद्दल खरी माहिती मात्र लपलेली आहे. रेडिट थ्रेड्स आणि इन्स्टाग्राम पोस्ट्सनुसार मेरी ही पलाश-स्मृतीच्या लग्नासाठीची कोरिओग्राफर असल्याचा दावा केला जात आहे. काही युजर्स म्हणतात, ती मुंबईतील फिटनेस आणि डान्स इंडस्ट्रीशी जोडलेली आहे, जिथे ती सेलिब्रिटी इव्हेंट्ससाठी काम करते. मात्र याबाबत कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. चॅट्समध्ये पलाश मेरीला वर्सोवा बीचवर सकाळच्या वॉकसाठी, स्विमिंग आणि स्पा ट्रिपसाठी आमंत्रित करताना दिसतो. जेव्हा मेरी स्मृतीचा उल्लेख करते, तेव्हा पलाश उत्तर देतो, लाँग डिस्टन्स रिलेशनशिप बहुतेक वेळा डेड असते (who is mary dcosta).AI Video Apps : AI ने बनवलेले व्हिडिओ नेमके ओळखायचे कसे? पाहा एका क्लिकवर.२४ नोव्हेंबरला इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करून लग्न पुढे ढकलल्याचे सांगण्यात आले. (Smriti Mandhana Palash Muchhal wedding cancel reason) स्मृतीचे वडील श्रीनिवास मानधना यांना हृदयविकाराचा झटका आल्याने वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत, असे त्याने स्पष्ट केले. पण काही तासांतच हे चॅट्स व्हायरल झाले. स्क्रीनशॉट्स इन्स्टाग्राम, X (पूर्वीचे ट्विटर) आणि रेडिटवर पसरले, ज्यात पलाश मेरीला तू खूप स्पेशल आहेस असे म्हणताना दिसतो. मात्र हे चॅट्स खरे आहेत की बनावट? चॅटजीपीटीसारख्या टूल्सनी विश्लेषण केल्यावर काही इररेग्युलर गोष्टी दिसल्या.. याबाबीत कोणताच व्हिडिओ पुरावा नाही, सोर्स अनव्हेरिफाइड, पण मेसेज स्टॅकिंग आणि इमोजी यूज सारखे काही रिअॅलिस्टिक एलिमेंट्स आहेत.मेरीचे इन्स्टाग्राम अकाऊंट डीअॅक्टिव्ह झाले असून स्क्रीनशॉट्सही लगेच गायब झाले..Palash Muchhal Mary D’Costa Chat : "होय, आम्ही चॅटींग केलं!" स्मृती मानधना–पलाश मुच्छल लग्न वादातल्या 'त्या' मुलीचा खळबळजनक खुलासा.पलाश मुच्छल ज्याने चित्रपट आणि टीव्हीसाठी संगीत दिले आहे आणि स्मृती मानधना, भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार बॅट्समन, हे २०१९ पासून डेटिंग करत होते. २०२४ मध्ये नाते पब्लिक झाले आणि डीवाय पाटील स्टेडियमवर वर्ल्ड कप जिंकल्यावर पलाशने तिला प्रपोज केले. पलाशची बहीण पलक मुच्छलने साखरपुड्याच्या फोटोंची झलक शेअर केली होती. आता मात्र स्मृतीने सोशल मीडियावर पलाशसोबतचे सर्व फोटो डिलीट केले, ज्यामुळे गॉसिपची आग भडकली आहे..मीडियाने हे चॅट्स अनव्हेरिफाइड असल्याने गोपनीयतेचा आदर करण्याचे आवाहन केले आहे. पलाश किंवा स्मृतीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया नाही. चाहते आणि फॉलोअर्स आता अधिकृत स्टेटमेंटची वाट पाहत आहेत, तर सोशल प्लॅटफॉर्मवर ही गोष्ट वादळासारखी पसरतेय. मेरी डिओकोस्टा ही रहस्यमय व्यक्ती कशी या प्रेमकहाणीत घुसली, हे उलगडेपर्यंत सस्पेन्स कायम राहणार हे नक्की...समझो हो गया...! Smriti Mandhana ने एकदम स्टाईलमध्ये दाखवली एंगेजमेंट रिंग! जेमिमा रोड्रिग्सने शेअर केला Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.