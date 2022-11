Shiva Singh: कोण आहे तो बॉलर ज्याला ऋतुराजनं बॅटने झोडपले?

सध्या क्रिडा जगतात केवळ चेन्नई सुपर किंग्ज संघाचा युवा खेळाडू ऋतुराज गायकवाडची जोरदार चर्चा रंगली आहे. विजय हजारे ट्रॉफीच्या स्पर्धेत उपांत्यपूर्व फेरी सामन्यात एकाच षटकांत ७ षटकार ठोकले आणि ४३ धावा केल्या. ऋतुराजने ही फटकेबाजी डावखुरा फिरकी गोलंदाज शिवा सिंगच्या बॉलिंगवर केली आहे. ऋतुराजने शिवा सिंग कोण आहे अशी चर्चा रंगली आहे. (Who is Shiva Singh, the spinner who Ruturaj smashed for 7 sixes in one over)

शिवा सिंग बीसीसीआयने घेतला होता आक्षेप?

ऋतुराजनं उत्तर प्रदेशचा लेफ्ट आर्म स्पिनर शिवा सिंगविरुद्ध ही विक्रमी कामगिरी केली. पण 23 वर्षांचा शिवा सिंग हा उत्तर प्रदेशच्या अनुभवी गोलंदाजांपैकी एक आहे. कारण 2018 साली त्यानं विजय हजारे ट्रॉफीमधूनच लिस्ट ए करीअरची सुरुवात केली होती. इतकच नव्हे तर तो भारताकडून त्याच वर्षी अंडर-19 वर्ल्ड कपदेखील खेळला.

हेही वाचा: दुधाच्या प्लास्टिक पिशवीचा कापलेला छोटा कोपराही घडवेल अनर्थ...

2018 साली शिवा सिंगची गोलंदाजीची शैली अनोखी होती. याच शैलीमुळे तो चर्चेत आला होता. पण बीसीसीआयनं त्याच्या या शैलीवर आक्षेप घेतला. त्यानंतर त्यानं आपली बॉलिंग अॅक्शन सुधारली.

शिवा सिंगला 7 सिक्स ठोकून ऋतुराजनं वर्ल्ड रेकॉर्ड केलय. वन डे आणि टी20 क्रिकेटमध्ये याआधी हर्षल गिब्ज, युवराज सिंग, कायरन पोलार्डसारख्या दिग्गज खेळाडूंनी एकाच ओव्हरमध्ये 6 सिक्स ठोकले होते. पण आज पण ऋतुराजनं ७ सिक्स ठोकले.