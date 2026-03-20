Iran Executes Teenage Wrestler: १९ वर्षीय कुस्तीपटू सालेह मोहम्मदीला छळ करून फासावर लटकवले; क्रीडाविश्वात मोठी खळबळ

Who was Saleh Mohammadi Iranian wrestler executed: इराणमध्ये १९ वर्षीय कुस्तीपटू सालेह मोहम्मदी याला फाशी देण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोम शहरातील आंदोलनादरम्यान पोलिसांच्या हत्येचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. मात्र, या प्रकरणात त्याच्यावर छळ करण्यात आला.
Iranian teenage wrestler Saleh Mohammadi’s execution triggers global outrage

Iranian teenage wrestler Saleh Mohammadi’s execution triggers global outrage

Swadesh Ghanekar
Saleh Mohammadi protest case details global reaction : इराणमध्ये युद्ध भडकलेले असताना एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोममधील आंदोलनादरम्यान पोलिसांना ठार मारल्याच्या आरोपावरून, १९ वर्षीय इराणी कुस्तीपटू सालेह मोहम्मदीसह तिघांना सार्वजनिकरीत्या फाशी देण्यात आली. छळ आणि अन्यायपूर्ण खटल्याच्या आरोपांनी गाजलेल्या त्याच्या या प्रकरणामुळे, असंतोष आणि खेळाडूंवरील इराणच्या दडपशाहीवर संताप आणि टीका केली जात आहे. मोहम्मदीच्या फाशीच्या शिक्षेवर मानवाधिकार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे.

Related Stories

No stories found.