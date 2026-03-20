Iran Executes Teenage Wrestler: १९ वर्षीय कुस्तीपटू सालेह मोहम्मदीला छळ करून फासावर लटकवले; क्रीडाविश्वात मोठी खळबळ

Saleh Mohammadi protest case details global reaction : इराणमध्ये युद्ध भडकलेले असताना एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कोममधील आंदोलनादरम्यान पोलिसांना ठार मारल्याच्या आरोपावरून, १९ वर्षीय इराणी कुस्तीपटू सालेह मोहम्मदीसह तिघांना सार्वजनिकरीत्या फाशी देण्यात आली. छळ आणि अन्यायपूर्ण खटल्याच्या आरोपांनी गाजलेल्या त्याच्या या प्रकरणामुळे, असंतोष आणि खेळाडूंवरील इराणच्या दडपशाहीवर संताप आणि टीका केली जात आहे. मोहम्मदीच्या फाशीच्या शिक्षेवर मानवाधिकार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे..ब्रिटिश 'बीबीसी'ने २० तारखेला वृत्त दिले की, "इराणच्या सरकारी माध्यमांनुसार, जानेवारी महिन्यात सरकारविरोधी आंदोलनादरम्यान पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हत्येप्रकरणी खटला चालवलेल्या तीन जणांना फाशी देण्यात आली. त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारच्या शिक्षेला सामोरे जाणारा मोहम्मदी हा पहिला किशोरवयीन मुलगा होता.".सालेह मोहम्मदी, मेहदी घासेमी आणि सईद दाव्वुदी अशी फाशी देण्यात आलेल्या तिघांची नावं आहेत. जानेवारी महिन्यात खामेनी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांच्या यादीत या तिघांचा समावेश होता. तिघांना बराच त्रास देण्यात आल्याची माहिती स्थानिक पत्रकारांनी दिली आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) शी संबंधित असलेल्या निम-सरकारी तस्निम वृत्तसंस्थेनुसार, गोरगान प्रदेशातील एका हल्ल्यात दोन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हत्येप्रकरणी त्यांना दोषी ठरवण्यात आले होते..Who was Saleh Mohammadi?मोहम्मदी इराणच्या राष्ट्रीय कुस्ती संघाचा सदस्य होता. त्याने रशियामध्ये २०२४ साली झालेल्या सैतिएव चषक स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकले होते, परंतु त्याच्या वाढदिवसानंतर अवघ्या एका आठवड्यात, वयाच्या १९ व्या वर्षी त्याला मृत्युदंड देण्यात आला. त्याच्या मृत्यूनंतर प्रसारित झालेल्या Videoमध्ये तो राष्ट्रीय संघाच्या जर्सीमध्ये एकाग्रतेने सराव करताना आणि स्पर्धांमध्ये भाग घेताना दिसत होता, जे खेळाप्रती असलेल्या त्याच्या अनेक वर्षांच्या समर्पणाचे प्रतीक होते..इराणच्या हिंसक कारवाईदरम्यान २०० हून अधिक मुलांसह किमान ७,००० लोकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. सुमारे ३,००० लोकांचा मृत्यू झाला असून, त्यातील अनेक जण सुरक्षा दलाचे जवान किंवा "दंगलखोरांचे" बळी होते,असा इराणी अधिकाऱ्यांचा दावा केला. त्यांच्या या दाव्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली आहे.